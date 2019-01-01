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國家公園不是毛小孩的家！　帶貓犬進入最高罰100萬

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▲▼帶貓犬進入國家公園，最高可能被罰100萬。（圖／玉管處提供）

▲帶貓犬進入國家公園，會對野生動物造成威脅。（圖／玉管處提供）

生活中心／綜合報導

台灣的國家公園孕育了近90%以上的原生物種，雖然這裡可說是野生動物們的家，但絕對不是毛小孩的家。根據玉山國家公園管理處近年的監測結果，發現塔塔加遊憩區範圍內，出現許多四處遊蕩、無人照管的浪浪，且數量具成長趨勢，甚至在海拔3700公尺的圓峰山屋附近也有牠們身影，還曾經被紅外線自動相機監測系統拍攝到。

國家公園存在的價值為保育台灣重要的集水區、山脈水系、野生物以及人文資產，因此，保護好野生動、植物和棲息環境，同時也是為我們後代子孫保存珍貴的自然人文資產。而外來的毛小孩進入到重要原野地，不論是未繫上牽繩的寵物，或是到處遊蕩的浪浪，都可能與園區內的野生動物發生衝突，透過抓、咬等接觸，將自身的疾病傳染給野生動物。

玉山國家公國的塔塔加遊憩區每年有70萬遊客造訪，遊客上山時經常會攜帶寵物，或者有些流浪犬貓遊蕩於各山區之間。玉管處曾於2017年10月26日接獲民眾通報，園區內的野生山羌被野狗群追逐、攻擊，甚至血流如注無法站立行走。

塔塔加夫妻樹。（圖／玉山國家公園提供）

▲塔塔加夫妻樹。（圖／玉山國家公園提供）

為保障進入國家公園的遊客及園區野生動物的安全，玉管處制定公告「禁止攜帶寵物進入生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區，以及勿餵食野生物等相關規定，違反者，最高可被裁罰新台幣3000元罰鍰」。

在遊憩區或一般管制區，玉管處雖然沒有禁止民眾攜帶寵物進入，但2013年狂犬病疫情升溫，因此就發布「為因應及預防狂犬病疫情，民眾寵物若未施打疫苗或無犬鍊等約束者，請勿進入玉山園區」等公告。

農委會對於毛小孩上山的規定更為嚴格。107年8月1日起陸續公告：「貓犬及其他哺乳類動物禁止進入，違反者可處5萬元以上100萬元以下罰鍰」，無論林務局或國家公園的規定，都是為了防止人畜共通傳染病在毛小孩與野生動物間擴散。

關鍵字： 保育玉山國家公園塔塔加遊憩區流浪狗毛小孩

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