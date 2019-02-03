12歲警犬服務10年重病　壯漢領犬員不捨緊擁同袍列隊送行

▲領犬員相當捨不得12年愛犬、夥伴兼老友。（圖／翻攝自MARK-9）



寵物小組／綜合報導

美國伊利諾州12歲警犬Biaky在喬利埃特市警局服務了10年退休，牠的身體狀況日益衰弱，領犬員Pete Van Gessel和家人下了艱難的決定，讓Biaky安樂死舒適有尊嚴地離開。2018年12月29日，過往的同袍和警犬們列隊送行，肅穆場面讓人不捨。

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Biaky2006年出生，1歲起就在喬利埃特市警局擔當起警犬的職務，牠的專職項目是緝毒、區域追蹤和建築物搜索，從出生起一直都是領犬員Pete Van Gessel照顧牠，彼此之前建立起深厚的默契和情誼。Biaky在警犬隊服務10年後於2017年退休，Pete Van Gessel一家馬上決定領養，盡力照顧牠的退休生活，然而Biaky年紀大了，退休後幾個月身體多處有毛病，健康狀況大幅下降，在醫生的建議下，家人下了困難的決定，同意安樂死讓Biaky好走不受病痛折磨。

▲10年來Pete Van Gessel和Biaky出過多次任務。（圖／翻攝自MARK-9）



2018年12月29日喬利埃特市警局所有警員和警犬列隊，給Biaky最後送行，而Pete Van Gessel最後一次牽著Biaky走向警長，不捨地撫摸心愛的夥伴，僅僅擁入懷中，儀式結束後他和妻女會陪伴心愛的Biaky走完最後一程。影片中，Pete Van Gessel的妻女也哭紅了眼，看得出他同樣深愛Biaky。

許多網友看到莊嚴的影片也感受到Pete Van Gessel一家的不捨，並疑惑Biaky明明還能自己走路「看起來狀況不錯，為什麼要安樂死？」，警犬訓練單位MARK-9 表示，其實Biaky的狀況已經很不好，走起路來也很蹣跚，這是在獸醫的建議下，家人心痛的決定。也有不少網友理解，比起狗狗拖著病體痛苦地離開，他們希望毛孩走得有尊嚴。