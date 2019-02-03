12歲警犬服務10年重病　壯漢領犬員不捨緊擁同袍列隊送行

▲領犬員相當捨不得12年愛犬、夥伴兼老友。（圖／翻攝自MARK-9）
寵物小組／綜合報導
美國伊利諾州12歲警犬Biaky在喬利埃特市警局服務了10年退休，牠的身體狀況日益衰弱，領犬員Pete Van Gessel和家人下了艱難的決定，讓Biaky安樂死舒適有尊嚴地離開。2018年12月29日，過往的同袍和警犬們列隊送行，肅穆場面讓人不捨。
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Biaky2006年出生，1歲起就在喬利埃特市警局擔當起警犬的職務，牠的專職項目是緝毒、區域追蹤和建築物搜索，從出生起一直都是領犬員Pete Van Gessel照顧牠，彼此之前建立起深厚的默契和情誼。Biaky在警犬隊服務10年後於2017年退休，Pete Van Gessel一家馬上決定領養，盡力照顧牠的退休生活，然而Biaky年紀大了，退休後幾個月身體多處有毛病，健康狀況大幅下降，在醫生的建議下，家人下了困難的決定，同意安樂死讓Biaky好走不受病痛折磨。
▲10年來Pete Van Gessel和Biaky出過多次任務。（圖／翻攝自MARK-9）
2018年12月29日喬利埃特市警局所有警員和警犬列隊，給Biaky最後送行，而Pete Van Gessel最後一次牽著Biaky走向警長，不捨地撫摸心愛的夥伴，僅僅擁入懷中，儀式結束後他和妻女會陪伴心愛的Biaky走完最後一程。影片中，Pete Van Gessel的妻女也哭紅了眼，看得出他同樣深愛Biaky。
許多網友看到莊嚴的影片也感受到Pete Van Gessel一家的不捨，並疑惑Biaky明明還能自己走路「看起來狀況不錯，為什麼要安樂死？」，警犬訓練單位MARK-9 表示，其實Biaky的狀況已經很不好，走起路來也很蹣跚，這是在獸醫的建議下，家人心痛的決定。也有不少網友理解，比起狗狗拖著病體痛苦地離開，他們希望毛孩走得有尊嚴。
Today, we said goodbye and gave “Last Call” to MARK-9 recipient “K9 Biaky” of the Joliet Police Department. He, along with his handler, Officer Pete Van Gessel, served the department for 10 of his 12 years of life. Thank you for your service, K9 Biaky. You will be missed.