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稀客褐鷹鴞現身板橋！　「魔性放空＋鷹勾嘴」高舉翅膀看病

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▲▼稀客褐鷹鴞現身板橋！「舉翅膀看病」眼神死　外型像迷你老鷹。（圖／新北市動保處提供）

▲板橋出現大眼稀客褐鷹鴞。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

新北市動保處日前接獲消息，板橋區某公園來了一位稀客「褐鷹鴞」，被民眾發現時無法正常飛行，疑似是翅膀受傷，一雙魔性放空的大眼緊盯四周，情緒相當緊張。經過動保處的救治與照料下，逐漸恢復體力與野性本能，並於去年12月野放山林。

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▲▼稀客褐鷹鴞現身板橋！「舉翅膀看病」眼神死　外型像迷你老鷹。（圖／新北市動保處提供）

▲褐鷹鴞收容時對人類充滿戒心。

日前在板橋區接獲民眾通報，在信義路發現一隻貓頭鷹無法正常飛行，表現很緊張的狀態，疑似翅膀受傷，動保處在接獲通報後旋即派出動保員前往搶救，先用毛巾將貓頭鷹包裹保護，降低其緊迫，並迅速帶回動保處毛寶貝醫療中心診治。經醫療中心獸醫莊子昇檢診及照過X光照片後發現翅膀並無骨折現象，研判是久未進食或遷徙時消耗大量體力導致身體耗弱不良於飛行，於是莊子昇給予輸液療法並補充營養及水分遂逐漸恢復體力，展現回到野外的企圖心。

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▲▼稀客褐鷹鴞現身板橋！「舉翅膀看病」眼神死　外型像迷你老鷹。（圖／新北市動保處提供）

▲照過X光顯示翅膀並無大礙。

由於該貓頭鷹為台灣較少見的留鳥褐鷹鴞，民眾往往將貓頭鷹誤認為常見的領角鴞，但領角鴞與褐鷹鴞差別在於褐鷹鴞的體型型態較相似老鷹，且沒有領角鴞突出的耳羽。褐鷹鴞在毛寶貝醫療中心莊獸醫的輸液治療和何承運細心照顧下一天天逐漸恢復體力，在評估體力已恢復並可自行獵食，並對人類保有警戒心適合野放後，於是在今年12月中旬選擇靠原始山林的石碇山區野放，讓牠「鴞」遙回歸山林。

▲▼稀客褐鷹鴞現身板橋！「舉翅膀看病」眼神死　外型像迷你老鷹。（圖／新北市動保處提供）

▲褐鷹鴞已野放山林。

農業局長李玟表示，褐鷹鴞飛到本市板橋區實屬難得，但民眾仍應以平常心看待野生動物的遷徙，尊重野生動物的生活環境與生活空間，對於偶見落難的保育類猛禽請勿撿拾飼養，否則有觸法的疑慮，依據野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待保育類野生動物，違者可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣6萬元以上30萬元以下罰金。　

關鍵字： 褐鷹鴞迷你老鷹翅膀新北市動保處放空

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