「毛毛的」睡在微波爐上！　她對看「狐尼克」嚇到尖叫

▲狐狸在籠子裡療養，看起來一臉無辜。（圖／翻攝自RSPCA Putney Animal Hospital）



寵物小組／綜合報導

國外貓奴Kim Fryer一早聽到女兒尖叫，衝下樓看到微波爐上有個「毛毛的」正在和女兒對看，而這一點也不像她家5隻貓的其中一隻，仔細一看才發現竟然是狐狸！然而面對尖叫和陌生人，這隻狐狸一點反應也沒有，Kim Fryer和女兒覺得怪怪的。

這件事發生在2018年12月15日，Kim Fryer聽到女兒的尖叫跑下樓，就看到一隻「毛澎澎」的動物趴在微波爐上，顯然不是她家的貓，而是一隻狐狸，「我家有5貓1狗，所以門上有裝貓門，我想狐狸是從那裡進來的。」狐狸身邊全是傾倒的花盆，土撒得到處都是，但是比起這個，母女倆更擔心狐狸的安危。

因為狐狸對人靠近完全沒反應，Kim Fryer的女兒拿燈照，狐狸只是睜開一隻眼睛，身體卻動也不動，她們趕緊請動物救援團體RSPCA協助送到獸醫院，慶幸的是狐狸只是身體虛弱，經過療養後已經恢復活力，而且很討厭被關在籠子裡。

獸醫確認狐狸完全康復後，由RSPCA人員帶到Kim Fryer家附近的原棲地野放，也結束了這場意外之旅。

▼狐狸經過休養後健康情形良好。（圖／翻攝自RSPCA Putney Animal Hospital）

