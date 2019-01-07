萌美警犬穿鞋子秒掰咖！　抬腳撿玩具心累：忘記怎麼走路惹

寵物小組／綜合報導

穿上新裝備多年來的武功盡失！美國南達科他州一隻警犬雅里日前收到同事送的一雙雪靴，原本是想讓牠溫暖過寒冬，沒想到穿上之後反而讓變成「掰咖」，前後腳打結變得不協調，就連跑去撿玩具要回程，都愣在原地思考狗生，可愛又逗趣的舉動讓在場所有警察笑翻。

▲警犬穿上鞋子就忘記怎麼走路。



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影片中，雅里套上新年禮物，跟在領犬員身邊移動，但不是同手同腳，就是高舉四肢，露出疑惑的表情彷彿在思考，「哪隻腳先踏啊？忘記怎麼走路惹...」，邊走邊跳好幾分鐘。雖然還不適應鞋子的存在，但牠非常聰明，看到玩具扔出去，還是能照就完成你丟我撿的指令，只不過回程又被雙腳困住，心累跳著踢踏舞。

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許多網友看完都被雅里呆萌的反應給融化，紛紛留言笑說，「原本想讓牠過的好年，結果反而變成掰咖哈哈哈哈」、「會跑步但不會走路了」、「超可愛的！多穿幾次就習慣」、「汪：這是什麼鬼裝備QQ」、「看到警察們憋笑，跟著笑翻XD」、「同事好棒，都有忍住笑意」、「這雙鞋妨礙公務！去領罰」。

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