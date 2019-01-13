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「滾筒式洗貓機」嚕壁＋舔毛狂轉3圈半　網：這箱很純

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▲最新型「滾筒式洗貓機」運轉中～（影／飼主小貓提供）

實習記者吳美依／採訪報導

橘白貓咪Juju在客廳發現「新鮮紙箱」，龍心大悅立刻窩進去滾來滾去地享受，還開心到喵喵叫要奴才趕快來看。媽咪「小貓」忍不住笑歪，「肥美靈活小胖子，自從用了『紙箱牌洗衣機』毛都變乾淨惹！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼「滾筒式洗貓機」嚕壁＋舔毛狂轉3圈半　網：這箱很純（圖／飼主小貓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲juju滾筒式洗貓中。（圖／飼主小貓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲▼「滾筒式洗貓機」嚕壁＋舔毛狂轉3圈半　網：這箱很純（圖／飼主小貓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Juju開心到狂蹭紙箱。

影片中，Juju已經擺好「預備位置」，發現奴才在拍攝，就展開一連串的「究極轉圈」，牠一邊理毛，一邊利用腳踩和身體力量，順時針在紙箱裡面滾來滾去，中間還不時忘情磨蹭，看起來就像是「滾筒式洗衣機」，整整「運作」了3圈半才停下來。

▲▼「滾筒式洗貓機」嚕壁＋舔毛狂轉3圈半　網：這箱很純（圖／飼主小貓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Juju有時候會擺出很厭世的表情。

小貓向《ETtoday寵物雲》提到，她剛回到家放下包包、坐在沙發上滑手機，突然聽見喵喵聲，走過去一看，才發現主子在裡面，「我正要拍攝，Juju就開始在裡面瘋狂轉圈圈。」她事後回想，盒子原先裝著牧草，「我室友飼養兔子，可能是紙箱加上滿滿草味，才會讓寶貝這樣扭動。」

▲▼「滾筒式洗貓機」嚕壁＋舔毛狂轉3圈半　網：這箱很純（圖／飼主小貓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Juju個性非常熱心，被取了「小隊長」的綽號。

▲▼「滾筒式洗貓機」嚕壁＋舔毛狂轉3圈半　網：這箱很純（圖／飼主小貓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小貓說Juju平常都酷酷的。

小貓說，Juju今年已經快要10歲了，卻還是非常熱心、愛湊熱鬧，不管大小事都要參一咖，所以有了一個「小隊長」的綽號，「牠很喜歡到處巡邏，非常盡責，雖然現在比較老了，但脾氣也好很多。」她也笑著說到，主子怕冷，最喜歡霸佔暖氣機，「平常都酷酷的，只有冬天時才會黏人！」

▲▼「滾筒式洗貓機」嚕壁＋舔毛狂轉3圈半　網：這箱很純（圖／飼主小貓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Juju小時候是浪浪，被飼主撈回家。

▲▼「滾筒式洗貓機」嚕壁＋舔毛狂轉3圈半　網：這箱很純（圖／飼主小貓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Juju的哈欠瞬間。

小貓將「滾筒式洗貓機」的影片分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」之後讓5000多名網友笑翻，紛紛留言，「買什麼貓咪跳台？紙箱打天下！」、「喵皇表示：朕要讓整個紙箱都是朕的味道～」、「花生湯圓滾了！」、「自助洗欸！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 橘白貓米克斯紙箱洗衣機

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「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

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