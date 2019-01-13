餵養1年半母貓帶4寶入住　沙發上舔毛成「最美風景」





▲收編浪浪一家，讓牠們能安享天倫之樂。（圖／網友詹秀美授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

網友詹小姐日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」中貼出一段影片，母貓Rola在詹小姐餵養1年半之後，終於帶著4隻哺乳中的幼貓入住，正式成為家貓，而小貓們和Rola在客廳舔毛休息的情景，讓詹小姐感動直呼，「這是我家客廳最美的風景！」

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▲沙發已經準備好讓小貓們佔據玩耍。

詹小姐受訪時表示，Rola大約2年半前在附近社區出現，雖然不會每天來報到，但是會跳上窗台窺視屋內，或者在上面休息，也會躍上屋外的冷氣窗台躲避風雨。漸漸地熟悉環境後，Rola天天不定時到詹小姐家中用餐，不過吃飽休息後就會離開，不願意被關在屋內，這樣的情況終於在一週前有了轉變。

一個星期以前，Rola帶著隻位還在哺乳中的幼貓進到詹小姐家中，這是牠第一次願意被關在室內，顯然是為了替小貓們找一個安全的家。詹小姐提到，Rola十分約束自己的孩子，這週以來小喵們在媽媽的陪伴之下，活動範圍一直都沒離開客廳，只有在白天時母貓陪著到庭院玩耍，但是1個小時內就會回到屋中，這也顯現出Rola時時刻刻陪著小孩們，讓小貓更有安全感。

▲Rola側躺哺餵母乳中。

詹小姐也分享，rola一天之內會哺餵很多次母乳，哺餵頻繁會讓奶持續分泌，小貓們可以喝更多母奶，也能夠更健康，但是同時也會供應小貓們飼料，原則上在吃過母奶後才餵小喵們貓食，以免影響到孩子們吃奶的胃口。

▲小喵們在庭院開心曬太陽。

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從影片中可以看到，Rola正在沙發上休息，旁邊小貓有的在洗澡，也有喵和媽媽一起欣賞窗外美景，底下還有隻頑皮的小賓士Micky，只見牠不斷撲抓小乳牛Mocky的尾巴玩耍，一家安心享受天倫之樂。影片上傳後，不少網友大力讚揚收編「一家」的行為，也有人獻上吉祥語，「一家團圓，過好年！」

▼母貓和小貓們在客廳好好休息、玩樂。（影／Youtube詹秀美授權提供，請勿隨意翻攝）

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