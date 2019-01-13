載18歲聾盲愛犬兜風眼眶紅　「最後一天我要親自送牠..

▲Kira想給Gizmo最棒的一天，然而心裡是滿滿的捨不得。（圖／翻攝自Kira Beltran）



寵物小組／綜合報導

18歲的Kira Beltran開車載心愛的狗狗Gizmo喝一杯「狗狗奇諾」，事實上這是他們最後一天相處，因為Gizmo失聰半盲且身體狀況很差，家人決定讓牠舒服地安息，然而要送走13年的家人一點也不容易，Kira忍著心碎完成每一件Gizmo最喜歡的事。

Kira5歲那年家人從收容所領養了同樣5歲的Gizmo，當時興奮的心情還記憶猶新，「我媽媽不想養年紀太小的狗，因為她知道年紀大一點的狗狗被領養的機率更低。」當時有人給了Kira一個熱狗堡去餵Gizmo，而還是小孩的她以為可以整個給狗狗吃，沒想到當熱狗堡掉到地上，旁人大喊「不可以！」急著想阻止Gizmo，「當下我嚇一跳又很疑惑，在Gizmo面前迅速把熱狗撿起來，而Gizmo一點也沒有生氣。」就是這一點讓Kira的媽媽決定領養Gizmo，從此以後小女孩和小白狗形影不離，彼此就是最好的朋友。

▲Gizmo享用一整杯狗狗奇諾。（圖／翻攝自Kira Beltran）



Kira現在18歲在夏威夷上大學，一年只中只有短短幾個月能待在家，這時他們發現了18歲的Gizmo身體狀況很不好，獸醫建議讓狗狗舒適地離開，家人思考很久以後心痛做了決定。Kira表示，「其實我很感恩能參與牠的最後一天，我想把這一天變成牠最好的一天，確保牠過得非常愉快。」

▲最後一次在太陽下散步，但Gizmo腳不舒服，沒辦法走太久。（圖／翻攝自Kira Beltran）



Kira4日在臉書PO出影片，她開車帶Gizmo來杯 「狗狗奇諾」，還在太陽下散步，在每一個Gizmo想做記號的地方盡情尿尿，還吃了香噴噴的零食，最後Gizmo由媽媽抱著，而她忍耐著眼淚開車到獸醫院，這就是最後的道別。

Kira將影片分享到狗狗社團，許多網友為她加油打氣、安慰她，「和我家狗狗最後一天」的故事也不斷被轉發，對Kira來說，這慢慢安撫了她失去心愛毛孩而破碎的心，「我很想念Gizmo，但是想到牠不再有痛苦，我感到更快樂。」