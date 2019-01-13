休旅車開到收容所「丟狗就走」　汪在後面追失蹤了....

▲前一晚被棄養的2隻狗狗。（圖／翻攝自Animal Rescue Fund of MS (ARF)）



寵物小組／綜合報導

美國密西西比州零安樂收容所Animal Rescue Fund of MS (ARF)短短11小時就被人棄養3隻狗，其中一隻不斷追著主人的休旅車，小小的身影就這樣消失在監視畫面中，到現在仍不知道小狗的下落，讓收容所人員非常擔心。

Animal Rescue Fund of MS (ARF)公布了一段監視器畫面，當地時間10日上午約10點一輛休旅車開進收容所，丟下一隻小狗後就逕自開走，讓狗狗慌張地追著車跑出去，然而車子一點也沒有停下來的意思，狗狗就這樣消失在鏡頭中。事實上前一天晚上9點，另一名飼主同樣開車來到收容所，將2隻狗狗裝在籠子裡丟了就走，短短幾個小時2名不負責任的飼主用此方式丟狗，另收容所人員相當氣憤。

Animal Rescue Fund of MS (ARF)表示，上午來棄養的飼主下車在門上敲了一下，3秒後就上車把狗丟下，「她當然看到狗在後面追，但她選擇繼續開。」現在收容所仍在協尋這隻為了追主人而下落不明的狗狗。

網友們看到畫面心都碎了，不敢想像狗狗是用什麼心情追出去的，「牠一定不知道發生了什麼事」、「這種飼主真的很沒良心！」，事實上這樣的情形時時發生，收容所防不甚防，他們很遺憾飼主連最後不養寵物了，也不願意親手交給收容人員，而是選擇這種最糟糕的方式。