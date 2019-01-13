ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

休旅車開到收容所「丟狗就走」　汪在後面追失蹤了...

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

收容所門前棄養狗。（圖／翻攝自Animal Rescue Fund of MS (ARF)）

▲前一晚被棄養的2隻狗狗。（圖／翻攝自Animal Rescue Fund of MS (ARF)）

 寵物小組／綜合報導

美國密西西比州零安樂收容所Animal Rescue Fund of MS (ARF)短短11小時就被人棄養3隻狗，其中一隻不斷追著主人的休旅車，小小的身影就這樣消失在監視畫面中，到現在仍不知道小狗的下落，讓收容所人員非常擔心。

Animal Rescue Fund of MS (ARF)公布了一段監視器畫面，當地時間10日上午約10點一輛休旅車開進收容所，丟下一隻小狗後就逕自開走，讓狗狗慌張地追著車跑出去，然而車子一點也沒有停下來的意思，狗狗就這樣消失在鏡頭中。事實上前一天晚上9點，另一名飼主同樣開車來到收容所，將2隻狗狗裝在籠子裡丟了就走，短短幾個小時2名不負責任的飼主用此方式丟狗，另收容所人員相當氣憤。

Animal Rescue Fund of MS (ARF)表示，上午來棄養的飼主下車在門上敲了一下，3秒後就上車把狗丟下，「她當然看到狗在後面追，但她選擇繼續開。」現在收容所仍在協尋這隻為了追主人而下落不明的狗狗。

網友們看到畫面心都碎了，不敢想像狗狗是用什麼心情追出去的，「牠一定不知道發生了什麼事」、「這種飼主真的很沒良心！」，事實上這樣的情形時時發生，收容所防不甚防，他們很遺憾飼主連最後不養寵物了，也不願意親手交給收容人員，而是選擇這種最糟糕的方式。

關鍵字： 收容所棄養

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

悲慘骷髏狗埋頭狂嗑飯　蛻變燦笑小毛球惹哭45萬網友

憤怒乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假的」　沒常識理由..

強颱來襲！老爺爺什麼財物都沒帶走　把愛貓包好…緊緊..

影／軍官報復被追車！綁狗丟滾燙柏油路曬7小時.....

影／太平神壇夫婦領養三花貓　獸醫機警攔截：聽起來想..

勇敢吉娃娃衝向燒成火球的車　只為救出主人全家　下一..

爸見柴暈倒草叢「淚水打轉」　結局讓他崩潰：還我眼淚..

影／想出門找朋友！柴柴躲沙發下大哭...網驚呆：根..

自己玩具自己收！歐告點點名…對到眼就咬回床上：它們..

影／家中連日傳怪聲…竟是「保育類嬌客」入侵　網恭喜..

沒白養！媽寶柴機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

小萌柴學下台階卻下巴著地　「屁屁朝上」滑行一臉懵爬..

喵皇爬媽祖頭頂...拔走頭套！ 網勸保重：夢到要被..

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半..

柴界影帝想出門找朋友玩　沙發下嗚咽像小孩子哭聲

拿愛吃零食建立正面連結　趁天冷訓練貓咪不怕吹風機

只愛新玩具...「哥控」汪妹求關注 不爽被冷落狂叫..

吃貨汪進超商叼了東西就溜 ! 網友讚專業：一定是「..

「長脖汪」2樓探頭迎接奴才　網壞笑：有點毛毛的XD

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你..

黑衣男騎車踹狗下秒「雷殘」　網友直呼超療癒：報應來..

休旅車開到收容所「丟狗就走」　汪在後面追失蹤了....

載18歲聾盲愛犬兜風眼眶紅　「最後一天我要親自送牠..

丟玩具被柴忽視！「狗魂貓」燦笑秒衝出　飼主嘆：個性..

米克斯汪枕曬衣夾瞇眼爽睡　發現被偷拍一秒驚醒怒打鏡..

法鬥「看到課本就想睡」　奴才用心唸課文...牠秒度..

嗆養狗就煮來吃！　媽半年後「親餵金孫吃飯」寵上天：..

浪汪車禍癱瘓5個月　見到「阿爸」突然站起來奔進懷裡..

二哈洗香吹乾「狗毛滿天飛」像下雪　網：娃娃棉花破了

萌妹睡到一半幫「比自己大隻」汪汪蓋被　溫馨畫面網友..

德國名牌「FUCK YOU CHINA」惹怒13億..

光芒考慮網羅前白襪重砲戴維森　並改造成「二刀流」

網搜蘿莉露胸照加臉書好友　渣男誘少女傳裸照遭法辦

保健食品是藥嗎？需不需要飯後吃？

中職／富邦成立球員發展部門　交由葉君璋負責

黑衣男騎車踹狗下秒「雷殘」　網友直呼超療癒：報應來..

蘇貞昌內閣下午一次公開　Kolas留任行政院發言人..

林暉盛11月測試會後最速、均速都提升　加盟道奇圓美..

手刀開搶！《超級瑪利歐》巨大版「蘑菇座凳」　坐上去..

中職／廖健富薪水3級跳為父母買房　休季自聘訓練師

寵物動物熱門新聞

骷髏狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網..

乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假..

強颱來襲！老爺爺沒帶財物緊抱愛..

軍官報復被狗追　繩綁曝曬7小時

神壇夫婦想領養貓　獸醫機警攔截

吉娃娃衝向火球車　只為救主人全..

爸見柴暈倒快哭了　結局超崩潰

想找朋友！柴柴發出小孩哭泣聲

歐告「玩具點點名」對到眼就咬回..

家傳怪聲　竟是「保育類嬌客」入..

我要吃肉！小橘闖廚房狂喵催飯

洗香香=談戀愛　美短啾美容師1..

媽被「家暴2次」不肖汪毫無悔意

「蹲下撿東西」惡狗超怕！　

讀者迴響

熱門新聞

骷髏狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網..

乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假..

強颱來襲！老爺爺沒帶財物緊抱愛..

軍官報復被狗追　繩綁曝曬7小時

神壇夫婦想領養貓　獸醫機警攔截

吉娃娃衝向火球車　只為救主人全..

爸見柴暈倒快哭了　結局超崩潰

想找朋友！柴柴發出小孩哭泣聲

歐告「玩具點點名」對到眼就咬回..

家傳怪聲　竟是「保育類嬌客」入..

我要吃肉！小橘闖廚房狂喵催飯

洗香香=談戀愛　美短啾美容師1..

媽被「家暴2次」不肖汪毫無悔意

「蹲下撿東西」惡狗超怕！　

2019第2起路殺案！石虎睜眼..

最新影片

更多

沒白養！媽寶柴機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

小萌柴學下台階卻下巴著地　「屁屁朝上」滑行一臉懵爬起

喵皇爬媽祖頭頂...拔走頭套！ 網勸保重：夢到要被打屁股

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

柴界影帝想出門找朋友玩　沙發下嗚咽像小孩子哭聲

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面