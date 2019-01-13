丟玩具被柴忽視！「狗魂貓」燦笑秒衝出　飼主嘆：個性裝反了

▲貓狗靈魂交換惹......。（圖／翻攝自Twitter：shiba_kohaku）

寵物小組／綜合報導

貓咪跟狗狗以往給人的是一個獨立自我，另一個則是熱情服從指令，但這對小夥伴卻剛好相反。日本一名飼主日前分享一段可愛影片，這天他拿起娃娃要跟家裡的柴犬玩你丟我撿，沒想到卻被轉頭忽視，反倒是一向高傲的主子秒衝出去撿回來，讓飼主當場哭笑不得直呼，「你們的個性是不是裝反了？」

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推特用戶@shiba_kohaku日前分享影片，只見赤柴「琥珀」站在桌子旁邊「選擇性犯傻」，見到推主丟出的玩具完全不為所動，愣在原地傲嬌歪頭。身旁的虎斑貓見狀，馬上衝出去，悠閒的搖著尾巴，叼大象娃娃走到餐桌放下獵物，興沖沖的要再玩一次，彷彿是狗魂上身，反差萌讓不少人忍不住嘴角失守，影片貼出來短短1週已經累積45.7萬的觀看次數。

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臉書粉專「紀由屋」也轉為分享，許多網友紛紛笑翻留言，「一定是靈魂互換了！」、「貓瞧了狗狗一眼：沒有用的東西」、「咦？是我看錯了什麼嗎？」、「發動陷阱卡 靈魂交換」、「覺得是狗知道如果去搶的話會被貓揍，乾脆放棄XD」、「解答：是推主養錯狗狗的品種」、「柴犬欠揍程度87分」。

逆じゃない？ pic.twitter.com/hxuGjVbsrT — 赤柴 ???? こはく (@shiba_kohaku) 2019年1月7日

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