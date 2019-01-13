屁貓甩2巴掌倒大楣！　牠「只揮一拳」秒翻肚：當朕病貓逆？

▲小貓偷襲大貓，連續甩2巴掌。（圖／翻攝自抖音）

寵物小組／綜合報導

上一秒讓你得意，下一秒就準備倒大楣！日前一段大貓和小貓互相出拳的逗趣影片被瘋傳，內容中，一隻美國短毛貓趁著大貓不注意，連續賞了2個巴掌，沒想到對方被惹怒，只揮一拳就把牠擊倒翻肚，讓網友看了忍不住笑翻直呼，「誰叫你越級打怪啦！」

▲大貓被惹怒開飛機耳。



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影片中，一知美短躲在粉紅色的外出籠，趁著白貓靠近時，飛速衝出來連續揍2巴掌，得意的探頭打算繼續攻擊時，下秒就被氣噗噗反擊。白貓飛機耳一拳打在牠臉上，立馬讓小屁孩重心不穩，小肚腩朝天後仰，展現出主子霸氣彷彿在說，「老虎不發威，當朕是病貓逆？」

▲一拳揮到小貓翻肚倒地。

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這段逗趣的影片事後被臉書粉絲團Funpepper Taiwan分享出來，1周已經累積7.4萬的觀看數，許多網友看完紛紛留言笑說，「惹龍惹虎，不要惹到恰渣某～」、「這是被Boss級打倒了吧」、「巴到飛出去」、「看到小貓被揍，我就心安了XD」、「感覺好痛喔嗚嗚」、「一拳送你回老家」。

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