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黃金鼠寶「打哈欠沒摀嘴」　聖上「白尾巴頭」：緊睏！

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 ▲熊仔打哈欠被小白巴頭。（影／網友Fly Ang提供）

實習記者吳美依／採訪報導

真正的好感情！黃金鼠「熊仔」窩到貓貓「小白」身邊取暖，鑽來鑽去「喬」好舒服位置之後，迫不及待想要進入夢鄉，但當牠下意識地打哈欠時，卻忘記遮住嘴巴，立刻招來「尾巴打臉」。飼主Fly Ang在一旁看著牠們相處，意外錄下畫面。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼黃金鼠寶「打哈欠沒摀嘴」　聖上「白尾巴頭」：緊睏！（圖／網友Fly Ang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲熊仔想要找個好位置睡覺。（圖／網友Fly Ang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

▲▼黃金鼠寶「打哈欠沒摀嘴」　聖上「白尾巴頭」：緊睏！（圖／網友Fly Ang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲熊仔只是打個哈欠就被巴頭QQ。

Fly Ang接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，當時鼠寶已經睡著，否則可是會開心地到處跑，「因為貓咪身體比較暖，所以熊仔總是喜歡窩在小白身上，可能太舒服了，牠後來還瞇了一會兒。」也趁機為主子喊冤，「人家真的不是故意的啦！」

▲▼黃金鼠寶「打哈欠沒摀嘴」　聖上「白尾巴頭」：緊睏！（圖／網友Fly Ang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小白非常溫馴，對待鼠寶非常和善。

▲▼黃金鼠寶「打哈欠沒摀嘴」　聖上「白尾巴頭」：緊睏！（圖／網友Fly Ang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲2坨小毛球睡得好舒服啊～

Fly Ang提到，主子今年已經10多歲，對牠來說2個月大的鼠寶可能就像是嬰兒，平常走路還會很害怕踩到，「第一次見面時，我把熊仔抱在手上，讓貓貓聞一下味道，告訴牠『這是新的家人，不可以欺負喔！』小白就開始呼嚕嚕了。」她也提醒，儘管家中毛孩相處融洽，仍是「有人在看」的狀態下才會讓牠們相處，大家也請不要輕忽嘗試，以免發生危險。

▲▼黃金鼠寶「打哈欠沒摀嘴」　聖上「白尾巴頭」：緊睏！（圖／網友Fly Ang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲熊仔喜歡溫暖的小白身上。

▲▼黃金鼠寶「打哈欠沒摀嘴」　聖上「白尾巴頭」：緊睏！（圖／網友Fly Ang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲熊仔：來吸貓囉～

這則影片被分享到臉書社團「鼠寶向前衝」後，笑翻許多網友，紛紛留言，「打個哈欠被巴兩下，鼠鼠覺得無辜」、「莫名重播好幾次」、「打哈欠無罪啊～」、「你給我閉嘴（啪）」、「貓咪好機車XD」、「鼠寶一臉困惑」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 黃金鼠打哈欠

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