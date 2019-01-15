貓奴大膽要求握雙手　聖上「奧嘟嘟」握10下沒得吃：打你比較快

▲太郎就是不給雙手，怒揍奴才。（影／網友猴子提供）

實習記者吳美依／採訪報導

「朕沒給的，你不能要！」虎斑貓貓「太郎」為了吃東西，不顧自尊地配合握手，沒想到奴才竟然得寸進尺，頻頻要求伸「2手」，牠連續加重力道10次，臉上疑惑又微怒的表情就像在問，「我有聽錯嗎？」最後耐心耗盡，衝向鏡頭，看起來就像是喵皇發怒揍人了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲太郎一臉奧嘟嘟。（圖／網友猴子提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

▲太郎：還要2手？欠巴嗎？

▲太郎其實早就學會握雙手了～

▲太郎非常愛吃。

奴才「猴子」接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，太郎其實早就學會握雙手了，「我只是想測試看看，如果手上沒有食物，會有什麼反應？」她也提到，這10個月大的小男孩是公司老闆所領養的，「可以算是我的同事！」

▲太郎一臉凶狠地討吃，吃不到會森七七。

▲太郎最喜歡被摸頭，每次都要求摸很久。

猴子笑著說到，太郎非常非常地愛吃，彷彿從來沒有飽過，就連結紮時戴著頭套也絲毫不影響食慾，「每次吃飯看到一個『流氓』走過來，壓力都好大！」但是，這隻喵喵也是隻撒嬌鬼，尤其最喜歡被摸頭，而且還有「偶像包袱」，「我每次想偷拍很醜的姿勢，牠都會立刻坐好。」

▲太郎：看！我！

▲太郎整天賣萌干擾大家工作。

這則喵皇一臉「奧嘟嘟」的影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，簡直萌翻3000多名網友，紛紛留言，「別人的貓總是不會讓我失望」、「貓：大姐，說話啊！貓糧呢？」、「妳這奴才欠巴，一手很給面子了！」、「差點給你塞蕊」、「再握啊？我打你比較快！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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