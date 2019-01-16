汪關40度烤箱車！恩人救命卻被罵　飼主：牠就是喜歡熱

▲狗狗被關在40度的車裡超過40分鐘。（圖／翻攝自MACARTHUR COMMUNITY NOTICE BOARD／Kel Nelson）



寵物小組／綜合報導

近來台灣濕涼，但位處南半球的澳洲正是炎夏，熱心民眾發現有狗狗被留在車上40分鐘，而車內溫度接近40度，他們急忙破窗救狗，沒想到飼主回來後卻氣憤地指責，還說「牠就是喜歡待在很熱的地方，你們應該慶幸沒被咬。」讓救狗的熱心人士全都傻眼。

這件事發生在當地時間15日，一隻大狗被關在Campbelltown Mall的停車場車上，有路過的民眾發現後相當心急，因為室外氣溫大約36度，車內輕易能飆破40度，他們擔心狗狗會熱衰竭，而在現場等了40分鐘都不見飼主，最後決定救狗要緊。在警察的陪同下，大家將狗狗帶到有冷氣處，並且提供水，不一會兒狗狗就把水喝得見底。