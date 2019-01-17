11個月妹妹熱愛邊境極品「毛屁屁」　湯圓臉磨蹭幸福燦笑

▲妹妹非常中意這顆極品屁屁。（圖／穿了四腳白襪子の邊境犬皮亞諾piano授權使用）



記者李依融／採訪報導

妹妹抱著邊境牧羊犬Piano的大屁屁，還用嘟嘟的湯圓臉在上面蹭啊蹭，幸福的表情看得出她有多中意這顆屁股。媽媽說，雖然Piano不像很多新聞裡會顧寶寶的狗，但的確是妹妹的開心果，「妹妹4個月第一次笑就是被Piano逗笑的。」

▲Piano：這是什麼東東？（圖／穿了四腳白襪子の邊境犬皮亞諾piano授權使用）



粉絲專頁「穿了四腳白襪子の邊境犬皮亞諾piano」分享一段影片，當時11個月又8天的妹妹站在沙發上，而Pinao趴在沙發被看窗外，這時妹妹一把抱住身旁這顆毛茸茸的「卡撐（屁股）」，還把臉靠在上頭又磨又蹭，手手還不時偷摸兩把，發現汪姐姐回頭燦笑，她也展開笑容又用臉多蹭了幾下，表情幸福的不得了。妹妹和Piano站在沙發上的背影，看起來真的像一對好姐妹。

▲顧小孩我不會，陪玩就包在我身上吧！（圖／穿了四腳白襪子の邊境犬皮亞諾piano授權使用）



媽媽表示，妹妹很喜歡Piano姐姐，而Piano雖然是破壞王又很好動，但是正好是妹妹的好玩伴，「有時候暫時離開會叫Piano陪妹妹一下，會來就看到Piano乖乖趴在旁邊睡覺。」妹妹剛回家時Piano很疑惑不敢靠近，後來從腳慢慢接觸，Piano慢慢敢靠近，現在還會打鬧在一起，有時候「嬰兒語」和「汪汪汪」還像是能交流似的，互動十分有趣。

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網友們也說妹妹跟Piano靠在一起的畫面超有愛，「甜甜的，好可愛！」、「朋友一生一起走」，希望這對姐妹能一直甜蜜陪伴彼此。