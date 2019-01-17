健身房虎斑貓教練「擊掌幫加油」　學員笑著再跑10圈..

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CrossFit Pepper pic.twitter.com/SqH4B84mRm — CrossFit (@CrossFit) 2018年11月28日

寵物小組／綜合報導

健身房運動好疲憊，如果有隻毛毛的加油打氣一定會更有動力！大陸CrossFit健身房就有一隻叫做PP的虎斑貓，牠總會坐在一旁跟學員們擊掌，氣勢彷彿就是教練一般，大家為了跟牠擊掌也更努力向前跑，再多做10組也不成問題！

這所健身房位於內蒙古呼和浩特，貓教練坐在一旁的櫃子上，當學員排隊跑來，牠就會伸出右掌一一擊掌，還一臉嚴肅地看著跑步的方向，像是在督促「別停下來啊！」，除了跑步，有人在練深蹲時牠也會出拳互動，讓枯燥累人的健身變得非常有趣，不少人覺得有了貓教練更有動力。

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飼主Rayzen在健身房工作，而PP是他收編的浪貓，他說PP很喜歡跟人相處，「只要一伸手牠就會靠過來，每天大家都這樣跟牠玩。」每當大家在跑步、重訓，PP還會在中間走來走去，像是在巡堂一般。

許多網友看了PP的表現也被融化了，直呼馬上就要加入會員，「要是有這種健身房我馬上報名」、「為了貓教練多跑5圈！」、「健身房沒有帥哥教練也沒關係，有貓就可以！」。