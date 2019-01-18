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主人過世黑貓被丟街上流浪　被欺負嚇躲車下見人就撒嬌

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黑貓垃圾袋。（圖／何小姐提供）

▲垃圾袋性格超好，任人摸都不生氣。（圖／何小姐提供）

寵物小組／綜合報導

新北市汐止黑貓「垃圾袋」任人搓肚肚、捏肉球，這麼溫馴的孩子曾經有溫暖的家，但是飼主過世，沒人照養的情況下牠被丟到街上，只能靠附近鄰居餵食剩菜剩飯救濟，然而附近原本是一隻較兇貓咪的地盤，讓牠嚇得只敢躲在車下，也因此疑似遭遇車禍腳踝受傷。

住在台北的何小姐原本只是要去吃早餐順便找朋友，卻聽到喵喵的叫聲，身為貓奴的她找了找四周，在車底發現一隻眼睛明亮的黑貓，「我摸一摸牠就倒了好像很舒服，但是又發現牠腳怪怪的，但也沒有外傷，想去買個罐罐給牠吃。」這時一名路過的阿姨說，其實這隻貓咪原本是有家的，但主人過世後，貓咪就被人丟到街上，過著有一餐沒一餐的日子，平時只能靠鄰居餵剩下的飯菜，有時候還會被「地頭貓」欺負。

黑貓垃圾袋。（圖／何小姐提供）

▲剪指甲或戴頭套都不掙扎。（圖／何小姐提供）

何小姐擔心貓咪跛腳又親人很容易被欺負，於是回家拿外出帶想抓去看醫生，「本來想說他不在就算了，但我回去之後發現牠在車底下，招了招手就出來了，直接讓我抱起來放進袋子去看醫生。」獸醫判斷貓咪大約4、5歲，腳疑似車禍受傷，但是已結紮、全口無牙，可能是以前得過口炎拔掉的，似乎有前飼主照顧過的痕跡。

何小姐將貓咪取名「垃圾袋」，見牠沒牙齒還流浪這麼長一段時間，「於是我抱著被我家的貓咬死的心情，把牠帶回家了。」垃圾袋回到家後超級乖，不咬人不生氣，關龍也不會叫，也不會去招惹原本的貓咪，何小姐原本安心讓貓咪留下來，「但我家原本的貓咪咪看到之後哈氣後退，非常生氣，讓我不得不幫垃圾袋找個好人家。」

黑貓垃圾袋。（圖／何小姐提供）

▲雖然沒牙齒了，但垃圾袋還是喜歡吃乾乾，不必泡水就自己吃光光。（圖／何小姐提供）

垃圾袋雖然曾經流浪，但是脾氣好得令人心疼，無論肚子、肉墊都認人摸，剪指甲、戴頭套也很配合，就算不喜歡被摸耳朵也只是甩甩頭，從來不會生氣抓咬。或許曾經被遺棄過，垃圾袋總是當小跟屁蟲，人走到哪牠就跟到哪，還喜歡用頭撞臉撒嬌。看到垃圾袋這些渴望被疼愛的家貓習性，何小姐很希望能幫牠找個適合的家。

若是想領養垃圾袋，可以私訊小陳的泡菜日記

黑貓垃圾袋。（圖／何小姐提供）

關鍵字： 黑貓棄養領養代替購買

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