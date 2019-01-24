萌貓玩彩球嗨到翻肚「瞬間斷電」　網：罐罐可以重開機

實習記者吳美依／採訪報導

孩子總是能隨時帶來歡笑！2個月大的米克斯「阿姆姆」這天在家裡玩耍，開心拍打窩裡懸掛的彩色球球，投入得整隻貓都翻肚，但是才躺下不到3秒鐘，突然就瞬間「關機」直接睡著，讓媽咪「夏天」笑得發文分享，「原來電池沒電了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲阿姆姆玩球球。（圖／網友夏天提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲瞬間斷電～

▲夏天還拍照，確認阿姆姆是真的睡著了。

夏天向《ETtoday寵物雲》提到，小貓現在正是調皮搗蛋的年紀，她也興奮地想要記錄下每個動作、每個樣子，「阿姆姆一直以來都和我睡在床上，好不容易看見牠進了睡窩，沒想到意外記錄到瞬間睡著的畫面。」她也說，「斷電斷得這麼快，我也是傻眼了，當下很想大笑，又不忍心吵到這孩子。」

▲阿姆姆是隻黏人的小貓。

▲夏天想把毛孩擺成「PUMA」姿勢。

▲阿姆姆覺得厭世。

夏天形容阿姆姆個性非常黏人，隨手一拍都能獲得一堆萌照，但是有時也會「崩壞」，「有一次我把牠擺成『PUMA』的姿勢，結果玩一玩才發現其實牠的臉很不爽。」她也感動地說到，當初從中途愛媽手中將兒子接回家，覺得能夠替浪浪付出一點心力，是很幸福的一件事，「米克斯一樣療癒、可愛，希望更多人支持領養代替購買。」

▲阿姆姆是浪貓在工廠生下的孩子，米克斯也一樣可愛～

夏天將這則小貓「跳電」的影片分享至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，很快就累積了2000多讚數，被萌翻的網友紛紛留言，「來人阿～快點換電池」、「瞬間耶！也太可愛了！」、「快換電池罐罐就有電」、「哦～這姿勢舒適，先睡再說」、「這是跳電吧？」、「看得我也都想進去躺了」、「接觸不良」、「奴才不是用勁量電池」、「這貓窩哪裡買可以介紹一下嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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