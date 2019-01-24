忠心！主人昏過去　靈犬焦急衝上街口為救護車「帶路」





▲主人突然昏倒，焦急的狗狗一路引導救護車到他身旁 。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

狗狗是人類最好的朋友，關鍵時刻甚至能夠救上主人一命。山西運城日前就有一隻黃金獵犬再發現主人昏倒後，焦急的立刻跑到大街上，不斷向鄰居吼叫求救，甚至等到救護車趕到後，還一步步將醫療人員引導到主人的身邊，忠心的舉動讓網友看了相當感動，紛紛大讚「這是隻靈犬！」

根據《人民網》報導，16日下午在山西運城逸夫小學校區一帶，有民眾聽見鄰居男子養的黃金獵犬突然間開始不停吼叫，急忙上前查看，這才發現男子倒在地上已經陷入了昏迷，於是立刻打電話呼叫救護車。

由於救護車遲遲沒有趕到，擔心主人安危的狗狗這時便竄到了街口，左右來回踱步，焦急等待救援。等到救護車一出現，牠便馬上跑到車輛前方，一路引導救護車開向主人家中，過程中還不時回頭張望，確認車子已經跟上自己的步伐，最後成功帶領醫療人員來到主人身旁。

▲ 引導途中，狗狗還不時回頭張望，確認救護車有跟上 。（圖／翻攝自梨視頻）

狗主人被送到醫院後，他的兒子當天晚上緊急從河南趕回來看他。在經過短暫照顧後，目前平安已經返回家中。

據了解，狗主人從事回收行業，一次工作途中意外遇見一隻患有皮膚病的黃金獵犬，果斷將牠收養帶回家。之後，主人為了治療狗狗的皮膚病，不惜花費辛苦賺來的大筆金錢，成功治好牠的皮膚病，也讓牠重新長出毛來。





▲ 狗狗與主人感情相當好，總是緊跟在主人身邊 。（圖／翻攝自梨視頻）

鄰居也提到，這隻狗狗跟主人的感情非常好，每次他在做回收時，狗狗都會形影不離的緊跟在身邊。這次也不例外，在主人因為酒醉陷入昏迷後，也是陪在身旁的狗狗第一時間發現，才救了主人一命。

狗狗的聰明舉動吸引不少網友盛讚，「真的太神奇了」、「牠是忠犬」、「很有靈性的好狗狗」、「這麼棒的狗狗，主人肯定相當自豪」「不愧是人類最忠實的好朋友。」