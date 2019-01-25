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第二張機票獎落東森寵物雲ATT概念館！　想免費去日本玩還有5次機會

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▲第二張機票獎落東森寵物雲ATT概念館！　想免費去日本玩還有5次機會。（圖／記者王語薇攝）

▲恭賀ATT概念館開出頭獎！（圖／ETtoday）

寵物小組／綜合報導

東森寵物雲「天天抽機票，天天拿紅包」活動第二波得獎名單出爐囉！頭獎的幸運得主是在ATT概念館消費的何小姐，花不到800元就帶走東京雙人來回機票，想要免費去日本玩不是夢，東森寵物雲還有5組機票要回饋給毛小孩的爸爸媽媽，趕快到東森寵物雲全台13家分店，消費滿666，大獎好禮送給你！

►►►想去東京玩請按此：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php

【1月24日得獎名單】

日本東京來回雙人機票 （共1名）：何O誼　電話號碼 0983OOO338

紅包現金獎（共20名）：

蔡O月  0975OOO517
馮O珈  0955OOO833
張O寶  0908OOO377
王O美  0976OOO538
葉O宇  0911OOO278
陳O萍  0985OOO310
李O哲  0966OOO207
劉O叡  0911OOO819
王O萍  0978OOO965
陳O瑜  0978OOO060
甘O羽  0976OOO346
溫O平  0932OOO913
陳O杏  0938OOO367
蕭O君  0903OOO385
甘O能  0938OOO037
王O      0939OOO821
翁O郁  0922OOO802
林O萱  0908OOO502
林O蒲  0989OOO709
周O臻  0976OOO572

ETtoday小禮（共50名）：

許O娟  0952OOO822
林O杰  0966OOO163
余O雲  0928OOO251
黃O妃  0939OOO855
楊O雋  0925OOO881
黃O揚  0936OOO499
曾O瑜  0910OOO103
范O庭  0938OOO125
陳O嘉  0980OOO571
彭O婉  0981OOO030
溫O捷  0910OOO482
林O齡  0926OOO380
趙O婷  0955OOO002
魏O莉  0932OOO127
洪O琳  0359OOO52
宋O鄉  0359OOO07
林O斌  0958OOO452
韋O馨  0913OOO521
官O星  0955OOO542
林O璉  0955OOO900
翁O源  0966OOO907
林O仙  0982OOO513
林O瑄  0976OOO099
涂O嫻  0972OOO212
蔡O昕  0913OOO636
王O芬  0919OOO369
古O君  0911OOO433
李O榮  0982OOO143
張O儒  0926OOO813
孫O儒  0922OOO371
蔡O嘩  0925OOO124
黃O瑜  0961OOO833
賴O敏  0937OOO598
林O颺  0987OOO329
劉O琪  0915OOO031
許O淯  0988OOO159
蘇O琪  0935OOO555
魏O霞  0955OOO098
黃O柔  0970OOO864
李O青  0937OOO361
羅O寧  0983OOO393
陳O辰  0953OOO588
鍾O亞  0938OOO010
廖O宸  0937OOO609
賴O宜  0981OOO098
李O齡  0913OOO888
范O綺  0910OOO677
郭O      0359OOO87
吳O文  0988OOO750
王O歆 0903OOO823

▼幫寵物買零食，就有機會把機票帶回家喔！（圖／記者李毓康攝）

▲▼東森寵物雲商店開幕公益記者會,現場人潮。（圖／記者李毓康攝）

即日起至29日只要到東森寵物雲全台門市消費滿666元，並加入會員，即可獲得抽獎資格，消費隔日開獎，最大獎為日本東京雙人來回機票（7天共7組），中獎名單敬請鎖定「ETtoday寵物雲」與「ETtoday東森寵物雲商店」臉書粉絲專頁。

快閃抽獎活動以會員編號抽獎，每個會員編號每天限1次抽獎機會，例如發票金額為1300元，僅有一次抽獎機會，但隔天再次消費滿666元，可再獲得一次抽獎機會！提醒您如果想要參加活動，記得要妥善保管好發票，作為中獎憑證。

►►►我也要參加：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php

▲東森寵物雲商店快閃活動。（圖／ETtoday）

【東森寵物雲門市資訊】

建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號

關鍵字： 機票東森寵物雲ATT日本

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使盡吃奶力氣爬鐵籠想逃獄　二哈用臉嚕牆表情超猙獰

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