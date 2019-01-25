第二張機票獎落東森寵物雲ATT概念館！　想免費去日本玩還有5次機會

▲恭賀ATT概念館開出頭獎！（圖／ETtoday）



寵物小組／綜合報導

東森寵物雲「天天抽機票，天天拿紅包」活動第二波得獎名單出爐囉！頭獎的幸運得主是在ATT概念館消費的何小姐，花不到800元就帶走東京雙人來回機票，想要免費去日本玩不是夢，東森寵物雲還有5組機票要回饋給毛小孩的爸爸媽媽，趕快到東森寵物雲全台13家分店，消費滿666，大獎好禮送給你！

►►►想去東京玩請按此：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php

【1月24日得獎名單】

日本東京來回雙人機票 （共1名）：何O誼 電話號碼 0983OOO338

紅包現金獎（共20名）：

蔡O月 0975OOO517

馮O珈 0955OOO833

張O寶 0908OOO377

王O美 0976OOO538

葉O宇 0911OOO278

陳O萍 0985OOO310

李O哲 0966OOO207

劉O叡 0911OOO819

王O萍 0978OOO965

陳O瑜 0978OOO060

甘O羽 0976OOO346

溫O平 0932OOO913

陳O杏 0938OOO367

蕭O君 0903OOO385

甘O能 0938OOO037

王O 0939OOO821

翁O郁 0922OOO802

林O萱 0908OOO502

林O蒲 0989OOO709

周O臻 0976OOO572



ETtoday小禮（共50名）：

許O娟 0952OOO822

林O杰 0966OOO163

余O雲 0928OOO251

黃O妃 0939OOO855

楊O雋 0925OOO881

黃O揚 0936OOO499

曾O瑜 0910OOO103

范O庭 0938OOO125

陳O嘉 0980OOO571

彭O婉 0981OOO030

溫O捷 0910OOO482

林O齡 0926OOO380

趙O婷 0955OOO002

魏O莉 0932OOO127

洪O琳 0359OOO52

宋O鄉 0359OOO07

林O斌 0958OOO452

韋O馨 0913OOO521

官O星 0955OOO542

林O璉 0955OOO900

翁O源 0966OOO907

林O仙 0982OOO513

林O瑄 0976OOO099

涂O嫻 0972OOO212

蔡O昕 0913OOO636

王O芬 0919OOO369

古O君 0911OOO433

李O榮 0982OOO143

張O儒 0926OOO813

孫O儒 0922OOO371

蔡O嘩 0925OOO124

黃O瑜 0961OOO833

賴O敏 0937OOO598

林O颺 0987OOO329

劉O琪 0915OOO031

許O淯 0988OOO159

蘇O琪 0935OOO555

魏O霞 0955OOO098

黃O柔 0970OOO864

李O青 0937OOO361

羅O寧 0983OOO393

陳O辰 0953OOO588

鍾O亞 0938OOO010

廖O宸 0937OOO609

賴O宜 0981OOO098

李O齡 0913OOO888

范O綺 0910OOO677

郭O 0359OOO87

吳O文 0988OOO750

王O歆 0903OOO823

▼幫寵物買零食，就有機會把機票帶回家喔！（圖／記者李毓康攝）



即日起至29日只要到東森寵物雲全台門市消費滿666元，並加入會員，即可獲得抽獎資格，消費隔日開獎，最大獎為日本東京雙人來回機票（7天共7組），中獎名單敬請鎖定「ETtoday寵物雲」與「ETtoday東森寵物雲商店」臉書粉絲專頁。

快閃抽獎活動以會員編號抽獎，每個會員編號每天限1次抽獎機會，例如發票金額為1300元，僅有一次抽獎機會，但隔天再次消費滿666元，可再獲得一次抽獎機會！提醒您如果想要參加活動，記得要妥善保管好發票，作為中獎憑證。

►►►我也要參加：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php

【東森寵物雲門市資訊】

建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號