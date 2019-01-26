「竹南店」開出頭獎東京機票！　東森寵物雲還有4張機票要送你





寵物小組／綜合報導

東森寵物雲「天天抽機票，天天拿紅包」活動第三波得獎名單出爐囉！頭獎東京雙人來回機票獎落竹南店，截至目前為止已經送出3張機票，活動還有4天，趕快到東森寵物雲全台13家分店，消費滿666，把機票、現金好禮帶回家吧！

►►►想去東京玩請按此：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php

【1月25日得獎名單】

日本東京來回雙人機票 （共1名）： 謝O 電話號碼：0910OOO477



紅包現金獎（共20名）：



林O宜 0966OOO425

黃O霖 0963OOO228

吳O賢 0975OOO0670

蘇O儀 0925OOO535

駱O興 0911OOO057

陳O蘭 0911OOO208

葉O婷 0978OOO622

張O芝 0988OOO948

陳O伃 0915OOO120

陳O美 0932OOO514

何O蘴 0979OOO702

孫O銓 0917OOO790

陳O群 0908OOO012

彭O楠 0928OOO321

吳O瑩 0916OOO720

黃O玲 0918OOO013

陳O 0910OOO988

楊O喻 0921OOO656

賴O伃 0911OOO663

許O茹 0968OOO676

ETtoday小禮（共50名）：



程O郎 0918OOO740

張O貞 0937OOO525

江O雪 0977OOO031

官O如 0912OOO058

郭O珊 0960OOO028

徐O芳 0932OOO498

莫O勳 0932OOO453

楊O淳 0936OOO506

陳O興 0970OOO823

高O鵬 0911OOO856

彭O潔 0975OOO770

謝O強 0905OOO852

洪O祺 0910OOO180

吳O筠 0937OOO963

呂O螢 0966OOO953

謝O梅 0920OOO501

劉O卿 0920OOO700

楊O伶 0981OOO779

林O婷 09750OOO520

郭O君 0955OOO518

劉O愷 0910OOO654

許O禎 0903OOO595

黃O詠 0983OOO320

鐘O芸 0919OOO331

溫O玲 0920OOO485

李O興 28OOO440

何O軒 0976OOO017

黎O葉 0928OOO068

洪O琳 035OOO152

周O瑄 0937OOO185

胡O勇 0903OOO050

翁O源 0966OOO907

賴O萍 0921OOO560

郭O妤 0919OOO739

廖O荃 0928OOO098

宋O洧 0983OOO803

陳O羽 0983OOO806

林O君 0918OOO611

黃O福 0918OOO932

蔡O瀞 0918OOO108

楊O瑄 0970OOO952

張O雁 0989OOO967

黃O惠 0937OOO619

鄭O琪 0912OOO866

王O蘋 0970OOO711

林O怡 0932OOO454

楊O媛 0916OOO601

葉O辰 0958OOO100

吳O昌 0978OOO679

陳O君 0918OOO652

▼寵愛毛小孩，東森寵物雲也回饋爸爸媽媽喔！（圖／東森寵物雲大直ATT概念館提供）



即日起至29日只要到東森寵物雲全台門市消費滿666元，並加入會員，即可獲得抽獎資格，消費隔日開獎，最大獎為日本東京雙人來回機票（7天共7組），中獎名單敬請鎖定「ETtoday寵物雲」與「ETtoday東森寵物雲商店」臉書粉絲專頁。

快閃抽獎活動以會員編號抽獎，每個會員編號每天限1次抽獎機會，例如發票金額為1300元，僅有一次抽獎機會，但隔天再次消費滿666元，可再獲得一次抽獎機會！提醒您如果想要參加活動，記得要妥善保管好發票，作為中獎憑證。

►►►我也要參加：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php

【東森寵物雲門市資訊】

建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號