「竹南店」開出頭獎東京機票！　東森寵物雲還有4張機票要送你

寵物小組／綜合報導
東森寵物雲「天天抽機票，天天拿紅包」活動第三波得獎名單出爐囉！頭獎東京雙人來回機票獎落竹南店，截至目前為止已經送出3張機票，活動還有4天，趕快到東森寵物雲全台13家分店，消費滿666，把機票、現金好禮帶回家吧！
►►►想去東京玩請按此：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php
【1月25日得獎名單】
日本東京來回雙人機票 （共1名）： 謝O 電話號碼：0910OOO477
紅包現金獎（共20名）：
林O宜 0966OOO425
黃O霖 0963OOO228
吳O賢 0975OOO0670
蘇O儀 0925OOO535
駱O興 0911OOO057
陳O蘭 0911OOO208
葉O婷 0978OOO622
張O芝 0988OOO948
陳O伃 0915OOO120
陳O美 0932OOO514
何O蘴 0979OOO702
孫O銓 0917OOO790
陳O群 0908OOO012
彭O楠 0928OOO321
吳O瑩 0916OOO720
黃O玲 0918OOO013
陳O 0910OOO988
楊O喻 0921OOO656
賴O伃 0911OOO663
許O茹 0968OOO676
ETtoday小禮（共50名）：
程O郎 0918OOO740
張O貞 0937OOO525
江O雪 0977OOO031
官O如 0912OOO058
郭O珊 0960OOO028
徐O芳 0932OOO498
莫O勳 0932OOO453
楊O淳 0936OOO506
陳O興 0970OOO823
高O鵬 0911OOO856
彭O潔 0975OOO770
謝O強 0905OOO852
洪O祺 0910OOO180
吳O筠 0937OOO963
呂O螢 0966OOO953
謝O梅 0920OOO501
劉O卿 0920OOO700
楊O伶 0981OOO779
林O婷 09750OOO520
郭O君 0955OOO518
劉O愷 0910OOO654
許O禎 0903OOO595
黃O詠 0983OOO320
鐘O芸 0919OOO331
溫O玲 0920OOO485
李O興 28OOO440
何O軒 0976OOO017
黎O葉 0928OOO068
洪O琳 035OOO152
周O瑄 0937OOO185
胡O勇 0903OOO050
翁O源 0966OOO907
賴O萍 0921OOO560
郭O妤 0919OOO739
廖O荃 0928OOO098
宋O洧 0983OOO803
陳O羽 0983OOO806
林O君 0918OOO611
黃O福 0918OOO932
蔡O瀞 0918OOO108
楊O瑄 0970OOO952
張O雁 0989OOO967
黃O惠 0937OOO619
鄭O琪 0912OOO866
王O蘋 0970OOO711
林O怡 0932OOO454
楊O媛 0916OOO601
葉O辰 0958OOO100
吳O昌 0978OOO679
陳O君 0918OOO652
▼寵愛毛小孩，東森寵物雲也回饋爸爸媽媽喔！（圖／東森寵物雲大直ATT概念館提供）
即日起至29日只要到東森寵物雲全台門市消費滿666元，並加入會員，即可獲得抽獎資格，消費隔日開獎，最大獎為日本東京雙人來回機票（7天共7組），中獎名單敬請鎖定「ETtoday寵物雲」與「ETtoday東森寵物雲商店」臉書粉絲專頁。
快閃抽獎活動以會員編號抽獎，每個會員編號每天限1次抽獎機會，例如發票金額為1300元，僅有一次抽獎機會，但隔天再次消費滿666元，可再獲得一次抽獎機會！提醒您如果想要參加活動，記得要妥善保管好發票，作為中獎憑證。
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【東森寵物雲門市資訊】
建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號
北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號
通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號
士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1
ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4
三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓
新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號
湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號
新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓
竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號
竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2
苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號
頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號