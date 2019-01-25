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花172萬就能複製毛孩　大陸「克隆公司」半年接30訂單

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▲▼2018年10月11日，北京，工作人員舉著24天大的「果汁」克隆體「汁汁」。克隆狗，複製狗。（圖／CFP）

▲僅24天大的「果汁」克隆體「汁汁」。圖非本新聞中所提複製狗「妮妮」。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

隨著複製生命的技術日益成熟，有飼主願意付出人民幣38萬元（約172萬新台幣）複製愛犬；承包業務的是大陸的某間「克隆」服務公司，2018下半年就接到30筆訂單，其最終目標，是在2年內做出300隻「克隆狗」，未來還將對貓、馬等動物進行「複製工程」。

根據《中新社》報導，近年來，隨著寵物消費市場增長，雖有倫理爭議，但複製動物正走向商業化；在上海做紅酒生意的張玥演花了38萬（人民幣，下同），找上大陸某間提供「複製動物」服務的公司，克隆出愛犬「妮妮」。在大陸，除了「妮妮」之外，還有「乖乖」、「兜兜」、「汁汁」等複製狗案例。

▲▼2005年8月3日，首爾大學的黃禹錫博士宣布，他首次成功的克隆了一只阿富汗獵犬，這也是世界上第一只克隆狗。克隆狗Snuppy（右）與他的「父親」。克隆狗，複製狗。（圖／CFP）

▲首爾大學的黃禹錫博士成功複製世界上第一只克隆狗Snuppy（右）。（圖／CFP）

複製一隻狗也許能填補飼主心中的情感需求，但過程中需要大量犬隻提取卵子，且孕育「克隆體」的代孕狗身體與生理都將受到傷害。韓國科研團隊在實驗室成功創造出第一隻複製狗「Snuppy」時，就使用了1000個胚胎，分別植入123隻代孕犬體內；除了「Snuppy」外，這間韓國公司後續還做出1200隻「克隆狗」。

目前複製寵物的手術過程，以及技術操作都缺乏相應的標準；由於技術尚未成熟，有些「克隆體」將存在先天性缺陷和免疫方面的問題，也會對動物權益造成威脅。部分學者擔憂，有人會突破倫理底線，將寵物複製的技術運用在人類身上。

▲▼首爾大學的黃禹錫博士懷抱克隆狗Snuppy。克隆狗，複製狗。（圖／CFP）

▲首爾大學的黃禹錫博士懷抱克隆狗Snuppy。（圖／CFP）

與克隆人不同，各國對複製寵物都沒有嚴令禁止。美國《富比士》連續7年發布「新年應當關注的涉及倫理和政策問題」的十項科學技術，在2019年的榜單中，複製寵物技術名列榜首。

即使費用偏高，狗的難度又比其它動物大，但對於部分飼主來說，毛孩是重要的精神寄託，因此願意花費數十萬元「留住」心愛的寵物。

根據《2018年中國寵物行業白皮書》內容顯示，2018年中國寵物消費市場規模達到1708億元，相較於2017年增長20.5%；其中，狗市場規模1056億元，貓市場規模652億元；城鎮養狗、養貓人群達到5648萬人。隨著人們養狗、貓人的人數增長，大陸寵物消費市場的規模還將繼續擴大。同時，隨著寵物克隆技術的不斷進步，未來很可能出現成本降低、需求增高的趨勢，潛在問題也將進一步凸顯。

關鍵字： 克隆複製張玥演Snuppy毛孩妮妮

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