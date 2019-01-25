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阿公阿嬤出門某揪！　大小乖孫樓梯探頭「皺眉哀怨」

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阿公阿嬤出門沒揪，金孫皺眉怨念。（圖／有點毛毛的／JoRona總裁們的下班生活）

▲阿公阿嬤你們要去哪裡～（圖／有點毛毛的／JoRona總裁們的下班生活

寵物小組／綜合報導

奴才們每天出門時大概都備感壓力，跟屁蟲黃金獵犬Corona和西高地白梗Jojo在樓梯欄杆望著出門的阿公阿嬤，一臉無辜的模樣讓人實在走不開，媽媽Cynthia Chang把照片分享在臉書社團「有點毛毛的」，許多主人都感同身受。

Cynthia Chang分享的照片中，Corona和Jojo一大一小的頭塞在樓梯欄杆，失落的眼神眉頭彷彿皺著，原來是阿公阿嬤要出門，卻沒揪乖孫一起，讓汪汪們一臉怨念，媽媽也說這其實是2隻跟屁蟲每天的習慣了。只見Jojo還不死心，一路跟到樓梯口，還想下樓要阿公阿嬤帶上自己，如此會「勾勾纏」實在讓人於心不忍。

阿公阿嬤出門沒揪，金孫皺眉怨念。（圖／有點毛毛的／JoRona總裁們的下班生活）

▲帶我去嘛～（圖／有點毛毛的／JoRona總裁們的下班生活）

許多網友看到照片也感同身受，直說自己出門時也總是被毛孩依依不捨的眼神光波攻擊，「門明明很近，卻好像怎麼都走不出去」、「這會讓人上班遲到啦！」、「真得滿臉怨念」、「臉都氣到皺巴巴了」。奴才出門時總是受到「帶我走光波」牽制，在外也一心想著看家的毛孩，雖然常常壓力山大，但也是甜蜜的負荷。

想追蹤黃金獵犬Corona和西高地白梗Jojo的生活，歡迎到「JoRona總裁們的下班生活」按讚喔！

阿公阿嬤出門沒揪，金孫皺眉怨念。（圖／有點毛毛的／JoRona總裁們的下班生活）

關鍵字： 黃金獵犬西高地白梗金孫阿公阿嬤JoRona總裁們的下班生活

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