她脫褲上廁所沒開燈　下秒遭160公分「地毯蟒蛇」咬屁屁

▲地毯蟒蛇躲在馬桶裡。（圖／翻攝自Facebook／Snake Catchers Brisbane）



國際新聞／綜合報導

澳大利亞59歲的海倫．理查茲（Helen Richards）本月22日在家中上廁所時，因為沒有開燈，慘遭一條躲在馬桶裡的「160公分蟒蛇」咬傷屁股，嚇得她趕緊求救。

據《澳洲新聞網》報導，事發於理查茲位於昆士蘭省布里斯班西部教堂山（Chapel Hill），當時理查茲在進廁所時想說不會待很久，於是就沒有開燈，沒想到當她坐下時，突然感覺屁股刺刺的，理查茲一開始以為是青蛙或烏龜，仔細一看，才發現是一條蟒蛇！她表示，「我當時穿了褲子跳了起來，回頭看到這一條像是『長頸龜』的東西馬上縮回馬桶。」

▲這條蟒蛇足足有1.6公尺長。（圖／翻攝自澳洲新聞網）

理查茲趕緊打給附近的捕蛇專家求救，專家把蛇從馬桶中拉出來，才發現這條蟒蛇竟然有「160公分」長。專家表示，蟒蛇出現在馬桶裡的情況並不常見，這條蟒蛇應該是因為理查茲突然坐下而嚇到，才會使出攻擊，但幸好該蛇沒有毒，所以理查茲屁股只有輕微的腫脹，事後也已經替傷口消毒。

事後，捕蛇專家更稱讚理查茲，認為在這種情況下，理查茲竟然還可以冷靜對待，沒有把蛇沖進馬桶裡，而是馬上打電話求救，否則情況可能會更加複雜。

理查茲表示，她上廁所的習慣也因此改變了，「我以後上廁所前一定會記得開燈，並且在坐上馬桶之前回頭瞄一眼檢查！」