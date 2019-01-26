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聖上雙手合十「張大嘴」求罐罐　網歪樓：後方貓好淡定

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▲貓咪茶太郎。（圖／翻攝自Ig用戶「amaccho5160」）

茶太郎虔誠地跟老天祈求。（圖／翻攝自Instagram用戶@amaccho5160，下同）

寵物小組／綜合報導

神啊～快實現我的願望吧！這天聖上「茶太郎」雙手合十地站在陽台上禱告，還張大嘴說出心願，再搭配上浮誇表情，搞笑行徑讓人不禁懷疑主子到底怎麼了。有趣的是，前面的信徒在虔誠祈求，後方的貓咪卻不領情，還一臉無奈地看著，形成強烈的反差。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪茶太郎。（圖／翻攝自Ig用戶「amaccho5160」）

▲後方的貓咪冷冷觀看。

Instagram用戶@amaccho5160經常在網路上分享貓咪的生活點滴，這天茶太郎誠心誠意的跟貓神大大祈求有更多罐罐可以吃，然而怕天公伯感受不到自己的心意，於是牠抬頭望著天空，並張大嘴巴，彷彿在說「賜我更多零食吧！」，虔誠的牠不僅祈求姿勢專業，表情還更是到位。

▲貓咪茶太郎。（圖／翻攝自Ig用戶「amaccho5160」）

表情超浮誇XD。

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網友在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」轉貼照片，許多人被貓咪無厘頭的模樣給笑翻，紛紛在底下留言表示，「這是戲精嗎」、「工讀生快出來」、「躺在地上那位的眼神XD」、「神啊～罐～罐」、「天公北啊⋯哈哈可愛」、「這已經有點像邪教了XD」、「工讀生快出來！我知道你在裡面」、「表情超到位的」、「感謝貓神大大～」。

▲貓咪茶太郎。（圖／翻攝自Ig用戶「amaccho5160」）

喵：老天爺，賜我更多罐罐吧！

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關鍵字： 貓咪主子聖上

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