ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

髮圈掉進衣櫃！他秀「養貓好處」羨煞千名貓奴：我家都相反QQ

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼髮圈掉進衣櫃！他秀「養貓好處」羨煞千名貓奴：我家都相反QQ。（圖／翻攝自抖音）

▲貓咪幫飼主把髮圈從縫隙中撥出來。（圖／翻攝自全世界的八卦我全包了臉書）

寵物小組／綜合報導

貓咪一雙巧手能伸進各種狹窄縫隙，日前一名飼主分享一段關於「養貓好處」的影片，只見他不小心把髮圈掉進衣櫃底下的窄縫，這時侯家裡的主子跑來，喵掌輕揮幾下順利勾出來，超強神支援讓千名貓奴忍不住羨慕直呼，「我家的都相反QQ」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

畫面中，飼主伸出手在衣櫃底下翻找，想將食指塞入勾出髮圈，來來回回試過幾次之後失敗，只好請來神隊友支援，一隻俄羅斯藍貓走到櫃子面前低頭，趴下來觀察幾秒之後，伸手輕輕一撥，露出驕傲的表情回眸看奴才，彷彿在說，「這麼容易你還拿不到？太遜了」，而髮圈就像抹油一樣，「咻～」從底下滑出，省去拿掃把挖半天的功夫就找回來。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

許多網友看完影片紛紛留言笑說，「養貓千日 用在一時」、「別人家的貓總不會讓我失望」、「要是全世界的主子都這麼聽話聰明就好了」，也有其他貓奴哭說，「我家貓怎相反！？全是牠掃進去，我在撈出來」、「也要看主子是不是願意幫妳撿...」、「我家的貓不要玩髮圈就阿密陀佛了」、「只有羨慕別人的份啦X」。

養貓的用意

知道養貓可以幹嘛了吧XD

全世界的八卦我全包了發佈於 2019年1月24日 星期四

▼更多精彩影音

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

白柴剃成西瓜頭...照鏡崩潰 拉長音尖叫：浩呆你是誰

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／基隆比特進收容所…「親人愛散步」　動保員：倒楣..

大肥鼠偷溜進家！6柴瞬間湧上「圍毆」　隔天飼主傻眼..

太多路人偷餵！爸崩潰掛看板「請勿餵食」　月月一臉不..

好想回家...白狗原地苦等2年　車禍找回主人換來一..

她脫褲上廁所沒開燈　下秒遭160公分「地毯蟒蛇」咬..

借宿阿嬤家…聖上貼窗「淚眼相送」　網見關鍵字全歪樓

手捧狗臉拍美照！換成狼犬秒崩壞臉擠肉　飼主哭：現實..

科摩多巨龍吃不飽　印尼直接關閉「整座國家公園」！

世界反鵝肝日：腳蹼一生沒踩過水，每日被金屬灌食脹死

忠心！主人昏過去　靈犬焦急衝上街口為救護車「帶路」

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點..

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟..

獸醫傳來「結紮橘妹」照報平安　萌貓癱地無可戀：什麼..

頑皮的柴柴打翻水想逃走的後果

馬麻就是我的按摩師 摸頭頭摸到睡著的喵星人

飼主剛開口遭小鴨魔性連啄牙縫 跳針4次「眼神死」..

趁媽沒注意咬走恐龍直衝門口　重情柴犬：帶上我朋友走..

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟..

「小烏龜」親餵忍者龜吃菜菜　聲林可強被萌翻：想當爸..

髮圈掉進衣櫃！他秀「養貓好處」羨煞千名貓奴：我家都..

加拿大「三角形海象」Zeus離世　駝著背耍把戲娛樂..

散步好累！柯基走到一半「斷電睡翻肚」　主人無奈全程..

毛毛周記／浪柴被狗追急跳機車　他載走神救援秒變奴才

特別企劃／媽碎唸千百理由嫌棄→拿自己衣服包緊汪孫「..

兇浪見人「出爪狂揍」　她親訓2月…躺肩膀上磨蹭開掌..

大肥鼠偷溜進家！6柴瞬間湧上「圍毆」　隔天飼主傻眼..

四目汪見新媽樂壞「咬筆狂奔」　屁顛找同伴炫耀：我有..

林旺爺爺、馬蘭奶奶旅行2年「回家了」　重新佇立北動

訪貓島被數十喵包圍！　男神亨利高汀拋硬漢形象：我想..

贈獎／劉青雲、張家輝《廉政風雲 煙幕》聯手飆戲　隱..

兒虐零容忍　兒少保護需靠社區你我一份力

1天幫10孩擦便便！幼教師一伸手「脫皮乾裂」　她曝..

專家親授3大高效休息法！跳繩五分鐘、有噪音更好睡

快艇威廉斯生涯首度大三元　等903場史上第二久

安海瑟薇證實《麻雀變公主3》將開拍！全員回鍋只有他..

留下2幼子！21歲媽夜店遭撿屍　4惡狼空地輪流性侵..

開耕耘機一秒撞壞民宅大門　駕駛酒測值1.39爆表

新年到！為你的家換上煉鑄義式靈魂之作羅蘭索LORE..

曾說「蘇啓誠憂鬱症自殺」？　謝長廷：有講就「道歉辭..

寵物動物熱門新聞

比特進收容所很親人　志工：跟錯..

肥鼠偷溜進家！6柴秒湧上「圍毆..

狗長太可愛！爸崩潰掛看板求別餵

狗等2年車禍找回主人　結局安樂

上廁所沒開燈　被1.6m蟒蛇咬..

聖上淚眼相送　網：要變阿嬤的貓..

學拍捧臉美照　他家狼犬整隻崩壞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

一生沒踩過水　每日被迫灌食脹死

主人昏倒　忠犬上街為救護車帶路

6獅圍攻4小時　長頸鹿竟然打贏

麵包機滋滋作響　一看有蟒蛇嚇歪..

火化貓剩一撮毛　牠認出淚眼磨蹭

出門某揪！大小乖孫探頭皺眉哀怨

讀者迴響

熱門新聞

比特進收容所很親人　志工：跟錯..

肥鼠偷溜進家！6柴秒湧上「圍毆..

狗長太可愛！爸崩潰掛看板求別餵

狗等2年車禍找回主人　結局安樂

上廁所沒開燈　被1.6m蟒蛇咬..

聖上淚眼相送　網：要變阿嬤的貓..

學拍捧臉美照　他家狼犬整隻崩壞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

一生沒踩過水　每日被迫灌食脹死

主人昏倒　忠犬上街為救護車帶路

6獅圍攻4小時　長頸鹿竟然打贏

麵包機滋滋作響　一看有蟒蛇嚇歪..

火化貓剩一撮毛　牠認出淚眼磨蹭

出門某揪！大小乖孫探頭皺眉哀怨

棄養汪獲女神級護士加持　電暈全..

最新影片

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟是安樂死

獸醫傳來「結紮橘妹」照報平安　萌貓癱地無可戀：什麼都沒惹

頑皮的柴柴打翻水想逃走的後果

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面