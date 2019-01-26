髮圈掉進衣櫃！他秀「養貓好處」羨煞千名貓奴：我家都相反QQ

▲貓咪幫飼主把髮圈從縫隙中撥出來。（圖／翻攝自全世界的八卦我全包了臉書）



寵物小組／綜合報導

貓咪一雙巧手能伸進各種狹窄縫隙，日前一名飼主分享一段關於「養貓好處」的影片，只見他不小心把髮圈掉進衣櫃底下的窄縫，這時侯家裡的主子跑來，喵掌輕揮幾下順利勾出來，超強神支援讓千名貓奴忍不住羨慕直呼，「我家的都相反QQ」

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畫面中，飼主伸出手在衣櫃底下翻找，想將食指塞入勾出髮圈，來來回回試過幾次之後失敗，只好請來神隊友支援，一隻俄羅斯藍貓走到櫃子面前低頭，趴下來觀察幾秒之後，伸手輕輕一撥，露出驕傲的表情回眸看奴才，彷彿在說，「這麼容易你還拿不到？太遜了」，而髮圈就像抹油一樣，「咻～」從底下滑出，省去拿掃把挖半天的功夫就找回來。

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許多網友看完影片紛紛留言笑說，「養貓千日 用在一時」、「別人家的貓總不會讓我失望」、「要是全世界的主子都這麼聽話聰明就好了」，也有其他貓奴哭說，「我家貓怎相反！？全是牠掃進去，我在撈出來」、「也要看主子是不是願意幫妳撿...」、「我家的貓不要玩髮圈就阿密陀佛了」、「只有羨慕別人的份啦X」。

養貓的用意 知道養貓可以幹嘛了吧XD 由全世界的八卦我全包了發佈於 2019年1月24日 星期四

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