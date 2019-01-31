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猴硐貓瘟2死是「外地人帶來棄養」　動保處：286隻貓有打疫苗

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▲▼ 猴硐貓瘟2死是「外地人帶來棄養」　動保處：286隻貓有打疫苗。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市動保處追查後發現2隻感染貓瘟的幼貓是外地民眾帶來棄養 。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

瑞芳猴硐貓村傳出2隻幼貓感染貓瘟死亡，新北市動保處派人員全面消毒，經過追查檢驗，確診為「貓泛白血球缺乏症感染」，且2隻幼貓並未在286隻猴硐貓咪名冊當中，調查後得知為外地民眾帶至棄養，才導致悲劇發生。動保處連續1周至現場加強消毒及補強貓隻三合一疫苗，所幸並未出現新的感染。

貓村總計有286隻貓咪，由動保處造冊管理，每年動保處皆偕同當地熱心志工為貓隻施打三合一疫苗及進行每季消毒工作，這2隻死亡的貓咪並非貓村內原有貓。動保處查出，牠們是被外地民眾帶至猴硐貓村棄養，研判應該都未施打疫苗，加上寒冷季節，貓隻本身身體免疫狀況不佳，因此感染發病。

▲猴硐貓村貓瘟！「2幼貓死亡」，動保處緊急消毒：寵物別帶來。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

▲猴硐名冊中總共有286隻貓咪，每年皆有熱心志工幫忙施打疫苗。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

新北市動保處於1月28日接獲通報，猴硐貓村有貓咪死亡，2隻剛來不久的2個月大幼貓「奇諾」與「辛巴」感染貓瘟，陳屍在當地廢棄廠房旁的木頭，由於牠們年紀尚幼，未受疫苗注射抗體保護，因此感染貓瘟病毒後會快速發病，幼貓死亡率極高。

▲ 瑞芳猴硐貓村驚傳貓瘟！ 動保處:：緊急消毒防疫！請勿觸摸貓。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲動保人員全面進行消毒。

貓泛白血球缺乏症感染，該病症俗稱貓瘟，只要施打疫苗就能有效預防，並不會感染人或其他動物，請民眾勿恐慌。動保處於貓村設有駐點動保員也將持續勸導遊客遵守不棄養、不逗貓及宣導飼主責任與動物保護法規定，一旦發現棄養行為，將依動物保護法第5條第3項惡意棄養處新台幣3萬以上至15萬以下罰鍰，絕不寬待。

動保處長陳淵泉表示，春假期間民眾前往貓村遊玩務必遵守勿觸摸餵食、加強自身消毒、家中寵物請勿帶往貓村，更勿有棄養貓咪行為，共同維護猴硐貓咪及自家寵物的健康。動保處於景點各處放置消毒水噴灑瓶，請民眾務必加強噴灑消毒，維護自身及貓隻的健康。

關鍵字： 猴硐貓瘟棄養新北市動保處疫苗

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