剪指甲好可怕！喵星人定格不敢看　爸爸融化「抱緊處理」

▲主子剪指甲完全不敢看！（圖／網友Amber Chi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

別人家的貓總是不讓你失望！飼主amber飼養一隻金吉拉混美短的可愛貓「咪嚕」，乖巧的牠願意給媽咪剪指甲，只是在剪的時候都不敢看手手，如此呆萌的畫面被爸爸amber給錄下，直呼「我要抱緊處理！老爸我融化了...」。

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影片中，媽媽一邊抱著咪嚕，一邊小心翼翼扶著手掌剪指甲。只見咪嚕的表情嚴肅，故意將頭撇向另外一邊，等到媽咪換剪另外一隻，咪嚕又再次轉頭，凝望遠方發呆，完全不敢看「自己被剪的過程」。

▲剪完指甲帶你吃肉泥！



爸爸amber笑說，咪嚕給媽媽剪才會乖乖，如果是給自己剪則是另一種反應。「牠給我剪就會露出驚恐臉，因為我會不小心剪到流血XD。」同時爸爸也將可愛的短片，分享到貓咪社團，網友看完非常羨慕，因為貓貓實在太乖啦！

網友留言，「這是別人家的貓QQ」、「好乖呀！別人家的貓無誤」、「好乖好羨慕」、「天使貓，真的好乖喔」、「別人家的貓總是不會讓我失望」、「好羨慕啊，我家的超難剪」、「好塞奶哦～好像受委屈了」。

▲咪嚕好乖～是一隻天使貓！



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