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母海豚不忍拋下夭折愛子　「揹屍體到處游」還悲鳴呼喚

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▲▼母海豚揹著夭折的孩子到處游。（圖／翻攝自推特@ docgovtnz）

▲母海豚發現孩子屍體滑走，會趕快回頭頂回來。（圖／翻攝自推特@docgovtnz

寵物小組／綜合報導

母愛不分物種！紐西蘭北島的島嶼灣（Bay of Islands）日前出現一幕讓人鼻酸的景象，一頭寬吻海豚寶寶剛出生沒多久就夭折，媽媽不忍拋下牠，便背著牠到處游，還時不時發出難過的悲鳴，像是在呼喚自己死去的孩子，令人相當不捨。

據《紐西蘭先驅報》報導，這對海豚母子是在1月29日被人發現，海豚寶寶疑似在難產過程中死亡，但媽媽依舊沒有丟下牠，游到哪都將孩子背在背上。政府保育部門的凱瑟琳（Catherine Peters）表示，這頭母海豚游泳時，只要發現小海豚的屍體掉落了，就會「立刻又調頭把孩子頂回來」，就怕母子倆有一刻分離。

▲海豚,訓練,士兵,。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲海豚相當重感情，不會隨便丟下自己孩子。（示意圖／達志影像／美聯社）

她也呼籲，現在母海豚經歷喪子之痛，心情尚未平復，會比較敏感，請其他船隻不要隨意靠近，給牠一個妥善療傷的空間。而目前正值夏天的南半球是海豚的生產季，遊客們要給海豚足夠空間好好照顧小海豚和回復體力。

其實海洋哺乳動物時常展現這種動人的親子情誼，北美西岸外海在2018年也有一頭雌性虎鯨痛失愛子，心碎到頂著孩子的屍體游了17天、1600公里才放棄，創下海洋哺乳動物哀悼期最長紀錄，不少科學家看了都十分驚訝，也為這頭母鯨感到非常心疼。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 海豚母愛母子紐西蘭紐澳要聞

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