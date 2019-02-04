二哈追瓶子「瘋狂繞柱」　網看亮點笑翻：最省力遛狗法

▲呆萌二哈追著寶特瓶跑。（圖／翻攝自抖音用戶692393243）

寵物小組／綜合報導

二哈果然不會讓人失望！抖音用戶692393243分享1則爆笑影片，活潑的哈士奇突然發現1個寶特瓶「形跡可疑」，在好奇心驅使之下便往前走去，但對方竟然「落跑」，狗狗拚命地追，卻沒發現「獵物」其實綁在身上牽繩的另外一端。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，哈士奇走向寶特瓶，卻發現獵物「蠢蠢欲動」，下一秒甚至整個「往後退」，這完全激發狗狗的遊戲魂，讓牠興奮地追著跑，就這樣繞著家具堆疊而成的圓柱子區域繞圈圈。但是，鏡頭稍微拉遠，就可以看到那「透明小怪物」其實是綁在牽繩之上，讓汪汪看起來就像是在追自己的「加長型尾巴」。

這則影片被分享到「爆笑公社」後已經累積了5000多讚以及近300次分享，網友們都被狗狗呆萌的行為笑翻，紛紛留言，「自己遛自己？」、「這是純種認證XDD！」、「這狗好好遛啊」、「這樣牠就能玩整天了～」、「犬：站住！叫你站住你還跑？被我追上，看我不咬死你！」、「我也可以看一整天了XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

這樣他就能玩整天了 黃姿姿在爆笑公社分享 這樣他就能玩整天了 由爆料公社一日小編發佈於 2019年2月2日 星期六

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