廚房出現4隻神秘異形！　細長尾巴「狂蠕動」...連專家都被考倒

▲這四隻「異形」讓不少網友直呼超噁心 。（圖／翻攝自Facebook／Tim Clerke）



國際中心／綜合報導

紐西蘭一名網友克拉克（Tim Clerke）日前在Facebook發布了一段影片，詢問是否有人知道影片中這四隻細小的「異形」到底是什麼，其中還可以清楚看到，有一隻還活著，正蠕動著尾巴，這罕見的生物就連專家都被考倒。

據《每日郵報》報導，克拉克所拍攝的影片中，有四隻身體細小並有著細長尾巴的「異形」，其中一隻的尾巴更在左右蠕動。克拉克在文中寫道，「我媽媽今天早上在廚房地板發現了這些生物，其中一隻還活著，誰知道這是什麼？」他還補充，家人看到這些異形後嚇死了，可能會連續做好幾個禮拜的噩夢。

網友看完影片後開始議論紛紛，有網友認為，「這看起來是飛蛾的一隻腳」、也有網友指，「這像是基因突變的小老鼠」、還有人猜這是「微型蝙蝠」。這段噁心的影片已經被觀看超過2.8萬次，卻沒有人能夠明確說明這到底是什麼生物。



對此，紐西蘭生物安全局的昆蟲學團隊認為該影片中的生物是「大型飛蛾掉落的腳」，這隻飛蛾可能剛被攻擊，所以才會有一隻腳還在抽蓄；而昆蟲專家埃里克愛德華茲（Eric Edwards）則說這似乎是「食蚜蠅」的幼蟲，也被稱為鼠尾蛆（rat-tailed maggot），但真實身分還有待確認。

而奧克蘭大學專家還是找不到答案，認為該影片只是一場惡作劇，有網友則回應，「太棒了！我寧可相信這是一場惡作劇，這樣我才能睡得更好，不會嚇到做噩夢。」