大貓熊「曬年菜」有福有錢　團團豪邁「那一顆」成亮點

▲保育員用心雕字刻花準備年菜。（圖／台北市立動物園）



寵物小組／綜合報導

過新年吃大餐，台北市立動物園的大貓熊也有「年菜」，保育員特地用紅蘿蔔雕了「福」字和銅錢，還將窩窩頭捏成魚的形狀象徵「年年有魚」，再放了顆鳳梨祝大家「好運旺旺來」，看團團吃到都挺出圓肚肚，大家都說「金豬年」一定萬事如意。

金豬年假期天氣不錯，許多人攜家帶眷到動物園走走，每年初一保育員都會幫大貓熊們準備「年菜」，菜色按照營養標準製作，包括竹筍、紅蘿蔔、奇異果、窩窩頭等，而保育員們特地將食材雕字、刻花，拼成「福」字裝了滿滿一盆，團團和圓圓一見到美食，就上前大快朵頤一番。

▲▼團團大口吃窩窩頭，圓圓猶豫該怎麼對鳳梨下手。（圖／台北市立動物園）



動物園分享的照片中，團團在戶外展場一手拿著紅蘿蔔咀嚼，爽腿開開坐姿豪邁，最吸眼球的還是牠那圓滾滾的胖肚肚。網友們看了笑說，「果然是男生就是要有肚子！」、「這個肚子很重要，完全是我的菜呀！」、「有肚子就是帥！」

▲團團的肥肚肚成了亮點。（圖／台北市立動物園）



除了稱讚團圓仔一家賣萌，網友也特別感謝保育員在年節期間仍精心照顧動物，甚至用心擺盤，紛紛說「辛苦了」、「謝謝保育員」，同時盼望新的一年所有的動物都能快樂健康。