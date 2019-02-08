靈感來自園區浪浪Oh My God　全台最大「貓咪車站」童趣無限

圖文／鏡週刊

位在嘉義新港的「板陶窯交趾剪黏工藝園區」，是一個保存傳統交趾及剪黏的工藝園區，不但有傳統廟宇工藝技術，更與現代融合，其中最吸睛的是設在園區內的大型貓咪車站，還有各式DIY體驗，相當適合過年親子遊。

台灣廟宇林立，三步一小廟、五步一大廟，是精神文化傳承之地，不少人醉心於廟宇建築藝術，尤其是其中精美的裝飾品，像雕刻、交趾陶、剪黏等都是其中一環，附予廟宇無限的視覺享受。

想要一窺廟宇裝飾彩繪的趣味，位在嘉義新港的「板陶窯交趾剪黏工藝園區」即是一處非常適合親子共遊之處。

交趾又稱嘉義燒，源自唐三彩，是一種低溫彩釉軟陶，常見於廟宇或閩南建築之上，由於作法繁複、細節瑣碎，有幸在園區還能親眼看師傅以手作方式製作交趾，是來此的一大樂趣。剪黏則是早期以燒製的陶碗為材，剪出所需形狀，再以黏著方式製作想要的圖案造型，無論是花草動物，在園區都能看見精緻的作品。

初進園區，為古色古香的亭閣庭院，伴以神明交趾陶造型，跨過空橋走至中段的水池，種植許多落羽松，這裡可感受的是童年在水裡遊玩的孩童造型，相當具有鄉村童趣。

再往後方移動則是現代化的巨型「貓咪車站」，每一處都讓人想以相機留下這唯妙唯肖的回憶。尤其是「貓咪車站」是一處以園區收養的流浪貓「Oh My God」為靈感而建的巨型貓圖案，車站下的是小朋友最愛的小火車，每個來玩的小孩，都會坐上小火車繞園一圈。

肚子餓了也不用擔心，園區的「剪黏主題餐廳」外頭的牆面為剪黏的花朵，光是視覺效果已叫人驚豔，同時也提供「小火鍋」及「陶板燒」等美味餐點。園區內也提供多樣DIY給遊客體驗，小朋友最愛「剪黏馬賽克拼貼」，可發揮創意做出自己最得意的作品。

板陶窯交趾剪黏工藝園區 地址：嘉義縣新港鄉板頭村45-1號

電話：05-781-0368

網址：板陶窯

營業時間：09：00～17：00

收費：入園費100元／人



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