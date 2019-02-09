ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

灰松鼠「犯罪紀錄」太多！慘被主廚做成千層麵　深受饕客歡迎

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

灰松鼠被做成餐點，深受饕客歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰松鼠被英國人視為外來有害物種，因此遭到大量撲殺。（圖／達志影像／美聯社）

寵物小組／綜合報導

相同的物種，命運卻非常不同！英國的灰松鼠（Grey squirrel）因為數量遠比紅松鼠（Red squirrel）多，而且經常大喇喇地進去居民的花園，搶食雀鳥餵食器的飼料和咬爛樹皮，造成當地居民的困擾，結果這名「犯罪紀錄」太多的灰松鼠，居然變成了餐廳裡的菜餚。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

英國《每日電訊報》報導指出，灰松鼠被英國人視為外來有害物種，在野外非常少天敵，更威脅到原生物種紅松鼠的生存空間，因此遭到大量撲殺；而倫敦波羅市集（Borough Market）有位「創意十足」的廚師伊凡（Ivan Tisdall-Downes）為了減少浪費，以被撲殺的灰松鼠為料理食材，用來製作鬆餅、肉餅和千層麵，而這些「野外食物」深受饕客歡迎。

灰松鼠被做成餐點，深受饕客歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰松鼠不斷入侵，英國「原住民」紅松鼠已經面臨種族存亡的關頭， 20年後可能絕種。（圖／達志影像／美聯社）

伊凡利用灰松鼠的後腿，用慢煮的方式製成松鼠拉古醬（ragu），由於他的野豬肉供應商剛好有協助撲殺灰松鼠的行動，因此有大量灰松鼠肉供應給他的餐廳。他說，「我想永續食物現今變得很流行，越來越多人更在意其碳足跡及食物內的有害添加劑。我在倫敦東南區長大，從未聽聞何謂『野外食物』，但現在到處都可以找到野外食物。」

據了解，灰松鼠在不到200年前從北美來到了英國，比起英國的「原住民」紅松鼠來說，牠們個頭更大、生存力更強。弱小的紅松鼠生存地區從過去的全英國，不斷縮小到現在的英格蘭北部的森林。有專家表示，三分之二的灰松鼠身上攜帶有皰疹病毒，雖然對人類並無大礙，但紅松鼠卻對這種病毒十分敏感，一旦染病，會在2周內死亡。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

關鍵字： 灰松鼠紅松鼠英國

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

白柴狂奔3秒興奮衝向把拔 為吃零食飛撲重踩「小主人」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

偷吃一口「甜味蛋糕」狂嘔！　獵犬搶救8天肝衰竭身亡

爸想買純種狗！女兒撿浪浪他氣瘋　結果寵成兒子「抱著..

趴車門看著穿婚紗女主人　柴犬：一起嫁過去不好嗎？

爸爸威脅「你養貓就睡樓梯」　結果現在睡一起情況是？

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世　飼主不捨道別：你在..

「奇怪小鹿」不怕人太詭異…動保官員射殺！　摘大腦解..

影／大黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北！　乘客看椅子..

哈士奇完美示範「我只是毛澎」　同框柴柴表情好得意！

影／竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位盯新郎　「嚴肅臉」笑翻..

終於載到導盲犬！公車司機興奮「開擴音」隆重介紹40..

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿..

看起來很兇...其實心裡超緊張　豆漿跟鄰居吵架「腳..

玄鳳站餅乾盒熱情跳踢踏舞　表演不忘繞場一圈照顧粉絲

爸爸顧上網沒給點心　柴按鈴討債：別逼我用刑！

28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定..

太久沒放風！貴賓搭車狂碎唸　超萌抱怨聲哥笑：還有要..

主子凌晨趴門口說「長串外星語」　媽媽嚇傻：難道是遇..

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：..

門縫夠小了...貓姐弟硬推開「監督奴才上廁所」：你..

灰松鼠「犯罪紀錄」太多！慘被主廚做成千層麵　深受饕..

貓顧客站玻璃櫃前喵喵叫　暖老闆拿各種肉肉任牠挑

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世　飼主不捨道別：你在..

偷吃一口「甜味蛋糕」狂嘔！　獵犬搶救8天肝衰竭身亡

切葉蜂裁「正圓樹葉」當寶寶睡袋　放食物、產卵再封口

奸巧貓死不進外出籠！　她用超強「紙箱偽裝」輕鬆騙過

小夥伴喝ㄋㄟㄋㄟ　萌奶貓排隊狂巴人家頭：欸換我了啦

直播虐狗「抹芥末、電擊灌酒」！　他被貴賓咬兩口：不..

你累了嗎？貓咪接線員30秒「維持同姿勢」　網笑翻：..

機師罷工扯出派系鬥爭　林佳龍：太不了解我跟鄭文燦的..

豬年賺大錢，你的投資方法該換了！偷學有錢人的投資3..

受中美「川習會」推遲波及　港股開紅盤小跌

我車買來就飄K味！奧迪男「裝肖」當資深警所長甫出道

台1線、國道1號傻傻分不清　陸籍男鐵馬環島誤闖中山..

車線編輯背後的辛酸與哀愁　新車試駕沒你想像中的風光

過年每天狂歡日夜顛倒！3款舒眠香氣讓妳迅速找回生理..

媽祖指示選2020總統因緣到了？　王金平：不出一個..

民進黨幹部將有4成來自民間　從誠品、雲門、NGO挖..

教廷達托索總主教訪台　外交部表示誠摯歡迎

寵物動物熱門新聞

偷吃蛋糕狂嘔！　獵犬肝衰竭身亡

爸想買狗　結果超寵浪浪還抱著睡

不要走！柴犬趴車門看出嫁女主人

爸爸威脅養貓就睡樓梯，現在卻...

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世

不怕人好奇怪　小鹿被射殺研究

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

二哈示範「只是毛澎」表情好得意

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

終於載到導盲犬！司機興奮開擴音..

宵夜文找亮點　網被爆氣視線嚇翻

喵皇零下冰封不死　解凍後奇蹟復..

貓死不進籠！她用紙箱偽裝輕鬆騙..

直播抹芥末、灌酒虐狗！他被咬就..

讀者迴響

熱門新聞

偷吃蛋糕狂嘔！　獵犬肝衰竭身亡

爸想買狗　結果超寵浪浪還抱著睡

不要走！柴犬趴車門看出嫁女主人

爸爸威脅養貓就睡樓梯，現在卻...

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世

不怕人好奇怪　小鹿被射殺研究

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

二哈示範「只是毛澎」表情好得意

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

終於載到導盲犬！司機興奮開擴音..

宵夜文找亮點　網被爆氣視線嚇翻

喵皇零下冰封不死　解凍後奇蹟復..

貓死不進籠！她用紙箱偽裝輕鬆騙..

直播抹芥末、灌酒虐狗！他被咬就..

流浪母狗車禍斷腿　忍痛哺乳幼犬

最新影片

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

看起來很兇...其實心裡超緊張　豆漿跟鄰居吵架「腳踩空」好糗

玄鳳站餅乾盒熱情跳踢踏舞　表演不忘繞場一圈照顧粉絲

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面