灰松鼠「犯罪紀錄」太多！慘被主廚做成千層麵　深受饕客歡迎

▲灰松鼠被英國人視為外來有害物種，因此遭到大量撲殺。（圖／達志影像／美聯社）



寵物小組／綜合報導

相同的物種，命運卻非常不同！英國的灰松鼠（Grey squirrel）因為數量遠比紅松鼠（Red squirrel）多，而且經常大喇喇地進去居民的花園，搶食雀鳥餵食器的飼料和咬爛樹皮，造成當地居民的困擾，結果這名「犯罪紀錄」太多的灰松鼠，居然變成了餐廳裡的菜餚。

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英國《每日電訊報》報導指出，灰松鼠被英國人視為外來有害物種，在野外非常少天敵，更威脅到原生物種紅松鼠的生存空間，因此遭到大量撲殺；而倫敦波羅市集（Borough Market）有位「創意十足」的廚師伊凡（Ivan Tisdall-Downes）為了減少浪費，以被撲殺的灰松鼠為料理食材，用來製作鬆餅、肉餅和千層麵，而這些「野外食物」深受饕客歡迎。

▲灰松鼠不斷入侵，英國「原住民」紅松鼠已經面臨種族存亡的關頭， 20年後可能絕種。（圖／達志影像／美聯社）



伊凡利用灰松鼠的後腿，用慢煮的方式製成松鼠拉古醬（ragu），由於他的野豬肉供應商剛好有協助撲殺灰松鼠的行動，因此有大量灰松鼠肉供應給他的餐廳。他說，「我想永續食物現今變得很流行，越來越多人更在意其碳足跡及食物內的有害添加劑。我在倫敦東南區長大，從未聽聞何謂『野外食物』，但現在到處都可以找到野外食物。」

據了解，灰松鼠在不到200年前從北美來到了英國，比起英國的「原住民」紅松鼠來說，牠們個頭更大、生存力更強。弱小的紅松鼠生存地區從過去的全英國，不斷縮小到現在的英格蘭北部的森林。有專家表示，三分之二的灰松鼠身上攜帶有皰疹病毒，雖然對人類並無大礙，但紅松鼠卻對這種病毒十分敏感，一旦染病，會在2周內死亡。

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