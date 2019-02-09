ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

老少配悲劇！「完美伴侶」初約會就打架　母虎慘死公虎爪下

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

老少配悲劇！少壯公虎咬死母老虎。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇門答臘母虎「瑪拉迪」日前不幸身亡。（圖／達志影像／美聯社）

寵物小組／綜合報導

倫敦動物園周五（8日）喜迎從丹麥動物園送來的雄性蘇門答臘虎亞森（Asim），原本安排牠和園內的一頭10歲母老虎瑪拉迪（Melati）成為完美伴侶，於是將牠們放到同一個圍欄中，希望可以和平相處，繁衍下一代。沒想到2虎一見面馬上惡鬥，最後母老虎甚至慘死公老虎爪下。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

根據《BBC》報導指出，在歐洲保護育種的計劃下，7歲的亞森來到了英國倫敦，動物園原先小心翼翼地將牠和10歲的瑪拉迪隔離，希望先讓新老虎熟悉環境，等時機成熟後再安排與瑪拉迪碰面，沒想到10天後，悲劇就此發生。

老少配悲劇！少壯公虎咬死母老虎。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑪拉迪最後命喪亞森爪下。（圖／達志影像／美聯社）

當2隻老虎一見面，現場氣氛便緊張局勢迅速提升，甚至還大打出手，園方見狀趕緊將亞森轉移到一旁單獨的圍欄中，但瑪拉迪已經在戰鬥中死亡了，就連獸醫也無能為力。園方表示，動物園職員曾試圖用聲響、閃光及警報聲把牠們分開，但都沒有成功，瑪拉迪最後命喪亞森爪下。

園方雖然對失去瑪拉迪感到難過、對事件結局感到傷心，但強調「目前首要工作是照顧好亞森」。瑪拉迪曾和原本的伴侶杰杰（Jae Jae）陸續生下7隻幼虎，不過杰杰已於1月30日被送到法國動物園。蘇門答臘虎面臨盜獵和喪失棲息地的生存威脅，目前估計全世界只有300多隻的野生蘇門答臘虎。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

關鍵字： 倫敦動物園老虎蘇門答臘虎老少配

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

偷吃一口「甜味蛋糕」狂嘔！　獵犬搶救8天肝衰竭身亡

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世　飼主不捨道別：你在..

廚房出現4隻神秘異形！　細長尾巴「狂蠕動」...連..

趴車門看著穿婚紗女主人　柴犬：一起嫁過去不好嗎？

爸想買純種狗！女兒撿浪浪他氣瘋　結果寵成兒子「抱著..

爸爸威脅「你養貓就睡樓梯」　結果現在睡一起情況是？

「奇怪小鹿」不怕人太詭異…動保官員射殺！　摘大腦解..

影／大黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北！　乘客看椅子..

哈士奇完美示範「我只是毛澎」　同框柴柴表情好得意！

奸巧貓死不進外出籠！　她用超強「紙箱偽裝」輕鬆騙過

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：..

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩..

爸爸顧上網沒給點心　柴按鈴討債：別逼我用刑！

玄鳳站餅乾盒熱情跳踢踏舞　表演不忘繞場一圈照顧粉絲

看起來很兇...其實心裡超緊張　豆漿跟鄰居吵架「腳..

28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定..

太久沒放風！貴賓搭車狂碎唸　超萌抱怨聲哥笑：還有要..

主子凌晨趴門口說「長串外星語」　媽媽嚇傻：難道是遇..

奶汪遭親媽啃咬腋下...插管餵食30天救活　3年後..

鸚鵡保暖大作戰！低於20度就會冷　「絨毛屋」讓鳥賴..

老少配悲劇！「完美伴侶」初約會就打架　母虎慘死公虎..

理智受到一萬點傷害！ 　汪抱手萌眼逼視萌炸媽：分我..

初五開工大吉！　超萌蘭嶼豬排排站「上學趣」

門縫夠小了...貓姐弟硬推開「監督奴才上廁所」：你..

灰松鼠「犯罪紀錄」太多！慘被主廚做成千層麵　深受饕..

貓顧客站玻璃櫃前喵喵叫　暖老闆拿各種肉肉任牠挑

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世　飼主不捨道別：你在..

偷吃一口「甜味蛋糕」狂嘔！　獵犬搶救8天肝衰竭身亡

高嘉瑜「14歲浴衣照」曝光！國中「雙馬尾＋水嫩肌膚..

NASA公布最新登月計畫：讓太空人長住月球！

人夫與女同事狂傳鹹濕簡訊　正宮「拔手機線」意外揭外..

俄羅斯計畫2031年完成首次載人登月　月球基地20..

旅日苦惱乾冷球又不能沾血　畢雯媛狂擦乳液「手指」飛..

民進黨推新決議文？　郭正亮：應確定總統候選人再談

華航罷工打亂旅客行程安排　徐永明推修法「罷工預告」

哪個科系畢業適合賣壽司？　答案讓網友爆笑：噴了滿螢..

罷工推民進黨派系鬥爭？王浩宇曝：華航跟國民黨淵源比..

柯建銘：虐童、酒駕、預告罷工　3案修法擬列優先法案

寵物動物熱門新聞

偷吃蛋糕狂嘔！　獵犬肝衰竭身亡

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世

4隻異形入侵廚房！細長尾巴「狂..

不要走！柴犬趴車門看出嫁女主人

爸想買狗　結果超寵浪浪還抱著睡

爸爸威脅養貓就睡樓梯，現在卻...

不怕人好奇怪　小鹿被射殺研究

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

二哈示範「只是毛澎」表情好得意

貓死不進籠！她用紙箱偽裝輕鬆騙..

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

終於載到導盲犬！司機興奮開擴音..

宵夜文找亮點　網被爆氣視線嚇翻

喵皇零下冰封不死　解凍後奇蹟復..

讀者迴響

熱門新聞

偷吃蛋糕狂嘔！　獵犬肝衰竭身亡

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世

4隻異形入侵廚房！細長尾巴「狂..

不要走！柴犬趴車門看出嫁女主人

爸想買狗　結果超寵浪浪還抱著睡

爸爸威脅養貓就睡樓梯，現在卻...

不怕人好奇怪　小鹿被射殺研究

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

二哈示範「只是毛澎」表情好得意

貓死不進籠！她用紙箱偽裝輕鬆騙..

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

終於載到導盲犬！司機興奮開擴音..

宵夜文找亮點　網被爆氣視線嚇翻

喵皇零下冰封不死　解凍後奇蹟復..

直播抹芥末、灌酒虐狗！他被咬就..

最新影片

更多

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：94要擠你們中間！

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩衝上前擁抱

爸爸顧上網沒給點心　柴按鈴討債：別逼我用刑！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面