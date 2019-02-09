老少配悲劇！「完美伴侶」初約會就打架　母虎慘死公虎爪下

▲蘇門答臘母虎「瑪拉迪」日前不幸身亡。（圖／達志影像／美聯社）



寵物小組／綜合報導

倫敦動物園周五（8日）喜迎從丹麥動物園送來的雄性蘇門答臘虎亞森（Asim），原本安排牠和園內的一頭10歲母老虎瑪拉迪（Melati）成為完美伴侶，於是將牠們放到同一個圍欄中，希望可以和平相處，繁衍下一代。沒想到2虎一見面馬上惡鬥，最後母老虎甚至慘死公老虎爪下。

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根據《BBC》報導指出，在歐洲保護育種的計劃下，7歲的亞森來到了英國倫敦，動物園原先小心翼翼地將牠和10歲的瑪拉迪隔離，希望先讓新老虎熟悉環境，等時機成熟後再安排與瑪拉迪碰面，沒想到10天後，悲劇就此發生。

▲瑪拉迪最後命喪亞森爪下。（圖／達志影像／美聯社）



當2隻老虎一見面，現場氣氛便緊張局勢迅速提升，甚至還大打出手，園方見狀趕緊將亞森轉移到一旁單獨的圍欄中，但瑪拉迪已經在戰鬥中死亡了，就連獸醫也無能為力。園方表示，動物園職員曾試圖用聲響、閃光及警報聲把牠們分開，但都沒有成功，瑪拉迪最後命喪亞森爪下。

園方雖然對失去瑪拉迪感到難過、對事件結局感到傷心，但強調「目前首要工作是照顧好亞森」。瑪拉迪曾和原本的伴侶杰杰（Jae Jae）陸續生下7隻幼虎，不過杰杰已於1月30日被送到法國動物園。蘇門答臘虎面臨盜獵和喪失棲息地的生存威脅，目前估計全世界只有300多隻的野生蘇門答臘虎。

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