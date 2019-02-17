鄰居家2汪來庭院狂吠！她疑惑去關心...驚覺「飼主昏倒浴室」

▲狗狗跑到鄰居家狂吠。（圖／翻攝自The Dodo，下同）

寵物小組／綜合報導

多虧了2隻機警的愛犬，女飼主才撿回一命。美國佛羅里達一名住戶日前發現，鄰居養的2隻拉布拉多突然跑來家裡的庭院徘徊，持續大聲的吠叫，接著又走回牠們家，來來回回重複好幾趟，行為相當異常。當她走去隔壁想關心狗狗的狀況，才發現屋主倒在浴室昏迷不醒，立即叫救護車請醫護人員幫忙。

▲飼主飼養的2隻拉布拉多「薩迪」和「貝拉」。

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女飼主茉琳(Maureen Hatcher)在去年12月發生緊急意外，那天她洗澡洗到一半，突然眼前一片黑，昏倒在地，全身發軟動彈不得，家裡的2隻愛犬「薩迪」和「貝拉」馬上跑來關心，「在我失去意識前，我看到薩迪走來，就跟牠說，媽媽現在需要幫助，然後牠們就跑走了。」2個聰明的孩子察覺有異，趕緊跑到鄰居家門前狂吠徘徊，成功吸引對方注意。

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影片中可以看到，住在隔壁的女住戶走到家門前按電鈴，卻遲遲沒有人回應，於是她推開門走進屋內大喊，「有人在嗎？」走到浴室才發現昏迷的茉琳，趕緊叫救護車送醫。幸好有把握黃金治療期，中風的茉琳身體並無大礙，經過一陣子的休養已經恢復健康。

▲▼女鄰居走進屋內發現昏迷的屋主，隨即叫救護車支援。



雖然薩迪和貝拉並非註冊過的服務犬，但聰明的牠們在某種程度上，知道該如何幫助昏迷的媽媽，英勇求救的舉動感動許多人。茉琳復原後接受訪問時也感謝的說，「如果沒有薩迪和貝拉的幫忙，我的狀況只會更糟，擁有牠們我真的非常幸運！」

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