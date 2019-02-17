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「臉太可愛想養！」基隆男騎樓偷走約克夏　被告稱：怕牠危險

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基隆地院,基隆地檢署,地方法院,地檢署,基隆地檢,基隆地方法院,基隆市警局,基隆警局(新logo版)（圖／記者謝孟儒攝）

▲男子在騎樓偷抱走沈姓飼主的約克夏，被法官判刑2個月。（圖／記者謝孟儒攝）

寵物小組／綜合報導

基隆一名簡姓男子去年10月在騎樓內看到一隻約克夏㹴犬外型嬌小可愛，心生歹念順手將狗偷走，飼主發現愛犬消失隨即報案。簡男被警方約談時表示，狗狗太可愛想抱回去養，隨後接受檢察官偵訊又改口，說是擔心狗過馬路危險，前後證詞反覆，且有竊盜前科，法官認為他不知悔改，判刑2個月，可易科罰金6萬元。

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判決書指出，簡男於107年10月8日中午路過第4分局轄區一處騎樓，眼見一隻身形嬌小的約克夏，四處無人之下心生歹念，徒手抱走沈姓飼主的愛犬，隨即離去。飼主發現愛犬失蹤後立即報警，經警調閱監視器畫面，依循線查獲犯案的簡男約談他到案說明。

▲▼約克夏梗犬,Yorkshire terrier。（圖／達志影像／美聯社）

▲約克夏身體由黑黃色毛髮覆蓋，身形嬌小可愛。（圖／達志影像／美聯社）

簡男到案約談坦承，是看狗可愛又身體乾淨想抱回去養。不過他在檢察官偵訊時又改口，「因為當天是下雨天，小狗要過馬路，那邊車子很多，我要保護牠，才把牠抱到我當時在國小附近的工作場所。」檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。

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法官勘查監視器畫面發現，狗狗當時位於騎樓，並無過馬路情況，且被告也是在騎樓將狗抱走，足見和被告辯稱是要保護小狗過馬路的說法明顯有出入，且簡男有多次竊盜前科，仍不知惕勵，又擅自竊取他人財物，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。
 

關鍵字： 基隆約克夏可愛竊盜基隆法院判決書

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