爸扛36公斤鬆獅犬下樓「差點閃到腰」　囧囧萌當獅子王

▲囧囧重到讓爸爸臉跟牠一樣皺。（圖／Chowchow囧囧提供）



寵物小組／綜合報導

鬆獅犬囧囧不敢下手扶梯，爸爸Hong Jie只好一把抱起，只是36公斤的重量讓他差點閃到腰，「每次要抱牠之前都要做好心理準備」。倒是囧囧一臉嘟嘟，手手悠閒地擺著，似乎很享受地當「獅子王」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

Hong Jie在臉書社團「鬆獅大聯盟」PO出影片「英勇的爸媽站出來吧！」，他扛著鬆獅犬囧囧下手扶梯，原本想用走的，卻發現手上的負荷太沉重，安全起見只好硬撐到一樓，眼看快要到終點，他忍不住皺著一張臉喊「好重！」。網友看到囧囧漢草很好，雖然毛澎但身上的肉肉也是「真材實料」，不禁讚嘆「夭壽大隻」、「爸爸的腰快斷了吧」、「養鬆獅都可以加入舉重隊了」。

▲大家好我是囧囧，我36公斤喔！（圖／Chowchow囧囧提供）

Hong Jie說，剛滿2歲的囧囧體重36公斤，體格比其他鬆獅還要大，當時因為囧囧不敢下樓梯，他只好抱抱，只是每次要抱之前都要做好準備，「非常吃力，撐1分鐘都很勉強了，抱進浴缸洗澡我都不小心會閃到腰。」

▲看我的臉就知道我為什麼叫囧囧了吧。（圖／Chowchow囧囧提供）



其實囧囧不久前引為異物跑進眼睛，造成睫毛倒插動了小手術，Hong Jie提到，養鬆獅除了需要奴才要有強壯的臂力，毛孩的健康也需要格外注意，例如鬆獅因為眼睛周圍皺褶較多，容易睫毛倒插，也容易有皮膚問題，雖然照顧起來滿辛苦的，但這真的是甜蜜的負荷。