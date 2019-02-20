形象崩壞！阿金擋不住強風來襲　嘴邊肉「起飛」開2大黑洞

▲阿金嘴邊肉起飛，瞬間開了2個黑洞。（圖／翻攝自Instagram@tuckerbudzyn）

寵物小組／綜合報導

可以幫忙顧一下形象嗎？黃金獵犬Tuker剛洗完澡，飼主拿出馬力十足的吹水機替汪吹毛，沒想到阿金直接崩壞，只見強風灌進汪嘴巴，導致嘴邊肉起飛開了2個大黑洞！飼主將逗趣畫面上傳至Instagram帳號@tukerbudzyn，引來60多萬人笑翻觀看。

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從影片中可以看到，Tucker洗澡後接受吹乾服務，沒想到吹風機馬力太強，竟將汪的嘴邊肉掀開，瞬間開出2個黑洞，形象完全崩壞！儘管醜態百出，狗狗依然坐正，乖巧地任憑飼主處理。事實上，Tuker洗澡全程都十分配合，從沖水到抹泡泡，都只露出一號表情，不亂動也不會逃跑，讓媽咪省力不少。

在 Instagram 查看這則貼文 Tucker | The Golden Retriever（@tuckerbudzyn）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 26 日 上午 5:19 張貼

▲Tuker洗澡影片。

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飼主經常在Instagram帳號@tukerbudzyn分享與Tucker的日常生活，有次馬麻假裝昏倒，想測試愛犬會有什麼反應？結果阿金一見到有人倒在地上，竟是刁來襪子，似乎想借此「臭」醒暈倒的人，讓飼主睜眼後尖叫大吃一驚，逗趣互動笑翻不少網友。

在 Instagram 查看這則貼文 Tucker | The Golden Retriever（@tuckerbudzyn）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 11 日 上午 5:27 張貼

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