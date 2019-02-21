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上百隻斑海豹被盜獵「做壯陽藥」！38隻寶寶被活活嚇死

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斑海豹寶寶。（圖／翻攝自新華網）

▲實際上，並沒有科學證實斑海豹鞭可以壯陽。（示意圖／翻攝自新華網）

大陸中心／綜合報導

「海豹鞭」被視為可以壯陽的滋補聖品，因此常常有雄海豹遇害。大連市長興島本月11日又發生斑海豹盜獵事件，有29隻海豹寶寶當場被活活嚇死，後來有9隻雖然獲救但太過虛弱也死亡，總共有38隻幼海豹喪命。

據《中新網》報導，過去獵捕海豹大多是為了入藥，但現今是與水族館興盛有關，所以受害的不再只有雄海豹，還擴展到雌性和小海豹。大連當地的漁民就盜獵了100隻關在養殖場內，有29隻剛被抓走就過度驚嚇而死，其他倖存的71隻被動保團體救出，分別送往3個安全地方照顧，不過其中9隻在被送往別處後就斷氣。

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▲最後活下來的只有62隻斑海豹寶寶。（示意圖／翻攝自新華網）

當地居民指出，有漁民在偏僻的山上建了一個養殖場，「還弄了個小水坑，有很多隻小斑海豹就在養殖場的地上放著。」之後再轉賣給水族館、飯店等等從中獲利。

他還透露，每年2月左右是斑海豹的繁殖期，漁民大肆獵捕「主要是為了雄海豹的生殖器」，依當地的行情每個可以賣到1萬至3萬元人民幣（約台幣4.6萬至14萬元）。

由於斑海豹在陸地上行動緩慢，哺乳期間又更加遲鈍，因此容易成為盜獵者目標。有資料顯示，大連市公安局長興島分局2015年就曾破獲盜獵斑海豹案件，共有11隻海豹寶寶受害。

據了解，班海豹是大陸二級保護動物，是唯一能在大陸海域繁殖的鰭足類動物，目前遼東灣約有2000隻，不過近年盜獵情況嚴重，班海豹數量逐年銳減，有專家就建議提升斑海豹保護等級至一級。

關鍵字： 大陸斑海豹壯陽海豹

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