東森寵物雲幫爸爸媽媽省荷包　集點回饋「1點＝1元」

▲來寵物雲買東西更便宜了哦！（圖／記者李毓康攝）



寵物小組／綜合報導

物價一直漲薪水都不漲，想要給毛小孩吃罐罐都要猶豫半天？東森寵物雲為了幫爸爸媽媽省荷包，推出常態性的「東森寵物點」回饋，3月1日起至指定門市消費，滿100元就可以獲得點數1點，1點等同現金1元，買越多送越多。

▼東森寵物點來啦。（圖／ETtoday）

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【我要如何獲得東森寵物點？】

首先請您加入「東森寵物雲」會員，之後只要到指定門市（不包含百貨公司專櫃）購買任何商品或服務，滿100元可獲得1點；滿200元2點，依此類推。

【點數要怎麼用？現場買就可以現場折嗎?】

東森寵物點1點可以折抵現金1元（不包含百貨公司專櫃），不過發放需要一些作業時間，沒有辦法當次消費就使用，另外可使用項目不包括：寵物美容服務、住宿服務、水族保養服務以及促銷、團購商品。

【點數一直不用會過期嗎？可不可以轉給其他人？】

獲得的東森寵物點統一會在每年3月1日更新，例如2019年3月1日獲得的點數，和2020年2月28日獲得的點數，都會在2020年3月1日更新，未使用完畢的點數都會失效，而且只限本人能使用喔！

▼來寵物雲買東西更便宜了哦！（圖／取自免費圖庫photoAC）



東森寵物雲提供毛小孩「食、衣、住、行」全方面的服務，除了有各式各樣的寵物食品、生活用品，還提供精油按摩、SPA舒壓、皮毛健康管理、住宿及水族保養等服務，邀請各位爸爸媽媽帶著毛小孩一起到店裡體驗喔！

▼左喵：「聽說現在來這裡買東西還有額外送點數耶」；右喵：「什麼！那我要叫馬麻多買一點罐罐」。（圖／東森寵物雲大直ATT概念館提供）



客服電話：「東森寵物雲」 客服（聯絡電話： 0800 -229 -911 ，服務時間為週一 至週五 9：00 -18 ：00 ）