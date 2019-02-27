主人烤肉！貪吃狗狗偷咬雞肉串　竹籤插入心臟險送命

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家中毛小孩總是愛亂吃又愛偷吃，不過要小心了！澳洲荷巴特（Hobart）一隻貪吃小狗Boris在1月初時，趁飼主羅諾根（Allison Lonergan）烤肉時偷吃雞肉串，沒想到1個月後開始出現身體不適，甚至咳出血來，送醫後才發現，竟然有根竹籤刺穿牠的胃壁，插入心臟，差點需要安樂死。

▲ 貪吃的 Boris。（圖／翻攝自Facebook／Allison Lonergan）

據《ABC News》報導，飼主羅諾根表示，她與家人1月初在家烤肉時，就發現好幾根烤肉串憑空消失，懷疑是被Boris吃掉，這是牠第一次偷食物。

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羅諾根指出，Boris吞下雞肉串後，剛開始曾拉出一些竹籤，外表看似正常，直到1個月後，Boris才出現身體不適症狀，從昏昏欲睡到咳血，才將牠送醫。

獸醫表示，照X光後發現Boris心臟周圍出現液體，懷疑烤肉串的竹籤插入心臟，要不開刀取出，要不將Boris安樂死，而羅諾根一家毫不猶豫選擇開刀。

獸醫指出，手術後順利將竹籤取出，且竹籤僅距離Boris主動脈幾毫米，一個不小心就可能要了牠的命。

這次的驚魂記，不只讓貪吃的Boris受到身心痛苦的懲罰，還讓主人羅諾根花費了1萬3000澳幣（約台幣29萬元）的高額醫療費用，讓主人下定決心，不讓Boris再接近任何烤肉串。