ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

主人烤肉！貪吃狗狗偷咬雞肉串　竹籤插入心臟險送命

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

國際中心／綜合報導

家中毛小孩總是愛亂吃又愛偷吃，不過要小心了！澳洲荷巴特（Hobart）一隻貪吃小狗Boris在1月初時，趁飼主羅諾根（Allison Lonergan）烤肉時偷吃雞肉串，沒想到1個月後開始出現身體不適，甚至咳出血來，送醫後才發現，竟然有根竹籤刺穿牠的胃壁，插入心臟，差點需要安樂死。

▲▼ 貪吃的 Boris。（圖／翻攝自Facebook／Allison Lonergan）

▲ 貪吃的 Boris。（圖／翻攝自Facebook／Allison Lonergan）

據《ABC News》報導，飼主羅諾根表示，她與家人1月初在家烤肉時，就發現好幾根烤肉串憑空消失，懷疑是被Boris吃掉，這是牠第一次偷食物。

請繼續往下閱讀...

羅諾根指出，Boris吞下雞肉串後，剛開始曾拉出一些竹籤，外表看似正常，直到1個月後，Boris才出現身體不適症狀，從昏昏欲睡到咳血，才將牠送醫。

獸醫表示，照X光後發現Boris心臟周圍出現液體，懷疑烤肉串的竹籤插入心臟，要不開刀取出，要不將Boris安樂死，而羅諾根一家毫不猶豫選擇開刀。

獸醫指出，手術後順利將竹籤取出，且竹籤僅距離Boris主動脈幾毫米，一個不小心就可能要了牠的命。

這次的驚魂記，不只讓貪吃的Boris受到身心痛苦的懲罰，還讓主人羅諾根花費了1萬3000澳幣（約台幣29萬元）的高額醫療費用，讓主人下定決心，不讓Boris再接近任何烤肉串。

關鍵字： 澳洲荷巴特Hobart貪吃竹籤雞肉串安樂死

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

獰貓診療台狂哈氣...獸醫快手注射完　牠呆萌愣原地..

被主人遺棄、貓砂盆都掃出門　貓咪呆坐路邊狂哭2小時

雪橇犬電扶梯前「嬌喘一聲倒爸懷裡」　接下來畫面讓人..

「我要去當烤雞串了」　日本餐廳超衝擊海報感動4萬人

「奶嘴男童」陪香港粉絲等公車　「堅持不回頭」原因2..

忠犬「旺仔」車站苦守7天7夜　主人現身牠搖尾巴衝上..

波斯貓「被偷渡」到港　女主人淚：像小孩被綁後贖回不..

幼犬印堂發黑...長大滿臉黃配「M字黑瀏海」！網：..

彰化旅行撿到牠！帶回家像小寶寶重壓身上睡覺　3年長..

忠犬「親人規格」出殯！遇喪家反對　女飼主：牠是我弟..

美貓表情崩壞...單邊嘴角向上抽動　奴才：牠天天對..

6個月法鬥猴急獻出「第1次」　喵哥嚇傻「急跳紙箱」..

罐罐大盜蹲馬步奮力扳冰箱！　馬麻安全鎖神器出招完美..

拜託天公伯啊!賜我罐罐山和玩具山吧~

從反對帶喵喵回家到愛不釋手 阿嬤「腳趾按摩」搔出祖..

柴柴見指甲刀逼近高音慘叫！　演技100分！媽無奈：..

6個月法鬥猴急獻出「第1次」　喵哥嚇傻「急跳紙箱」..

《倉鼠人》倉鼠玩具4種DIY　居然變成巨大鵪鶉跑輪..

柴可兔斯貓-妃子對窗外狂講外星語　網：抱怨母太后罐..

好味小姐-橘皮本丸該結紮啦！結果回來嚇死媽媽了

主人烤肉！貪吃狗狗偷咬雞肉串　竹籤插入心臟險送命

大胖橘走「側門」下半身卡死　2腿開開空中狂抖：護駕..

爸染頭髮失手「滴到白柴頭上」洗不掉　網笑：染成黑柴

陽台打鬧！萌柴「頭戴水壺」發呆中...網笑：最新防..

柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑翻：來顆..

美貓表情神跩！單邊嘴角向上抽動　奴才氣：天天對我擺..

子彈級殺手！海邊釣到奇怪龍蝦　帶回家養竟「敲爆魚缸..

「八字眉」喵星人轉頭露鄙視臉　奴才心碎：牠天天這樣..

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關「蛀蟲貓」衝出咬人：抓..

被蜜蜂親吻！「霸氣比特犬→腫臉小可憐」網友全笑了

川普、金正恩共進晚餐！　CNN：雙方先前「菜單談不..

不斷更新／川金二會「握手9秒」揭幕！川普餐桌前燦笑..

宋仲基汶萊素顏被捕獲！　粉絲近距離看偶像：皮膚也太..

鄭成功仿古船超吸睛　台灣船園區試營運台南市民免費

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」..

UBA／國體李家慷20+6+4領勝　健行吞隊史主場..

埃及開羅火車出軌爆炸！至少25死50傷　目擊者驚：..

踩著你往上爬！遇辦公室「6種惹人厭同事」保命法則曝..

石門富基魚市大啖海鮮地瓜酥　單筆滿額抽電視平板電腦..

川金二會首日！晚宴前握手寒暄　川金笑談：大家都誤解..

寵物動物熱門新聞

獸醫快手注射完　獰貓原地愣住了

被主人遺棄　貓咪呆坐路邊狂哭

汪不敢坐電扶梯　嬌喘一聲倒爸懷..

「食材到了」　日海報感動萬人

慢慢陪粉絲等車　不回頭原因超爆..

忠犬車站守7天　主人來牠搖尾奔..

波斯貓「被偷渡」　女主淚：性格..

米克斯驚喜包！　印堂黑→滿臉黃

彰化旅行撿到牠　像嬰兒壓身睡覺

忠犬出殯喪家反對　飼主這樣說服

10噸座頭鯨　離奇死在亞馬遜叢..

幼犬疑被吞！2狗跳水裡與巨蟒激..

3年好感情！柴柴常去麻吉家拜訪

喵星人收包裹　收件人：圍事阿龍

讀者迴響

熱門新聞

獸醫快手注射完　獰貓原地愣住了

被主人遺棄　貓咪呆坐路邊狂哭

汪不敢坐電扶梯　嬌喘一聲倒爸懷..

「食材到了」　日海報感動萬人

慢慢陪粉絲等車　不回頭原因超爆..

忠犬車站守7天　主人來牠搖尾奔..

波斯貓「被偷渡」　女主淚：性格..

米克斯驚喜包！　印堂黑→滿臉黃

彰化旅行撿到牠　像嬰兒壓身睡覺

忠犬出殯喪家反對　飼主這樣說服

10噸座頭鯨　離奇死在亞馬遜叢..

幼犬疑被吞！2狗跳水裡與巨蟒激..

3年好感情！柴柴常去麻吉家拜訪

喵星人收包裹　收件人：圍事阿龍

孤兒驢和羊一起長大　竟養出「雙..

最新影片

更多

美貓表情崩壞...單邊嘴角向上抽動　奴才：牠天天對我擺這張嘲諷臉！

6個月法鬥猴急獻出「第1次」　喵哥嚇傻「急跳紙箱」逃開

罐罐大盜蹲馬步奮力扳冰箱！　馬麻安全鎖神器出招完美封鎖

拜託天公伯啊!賜我罐罐山和玩具山吧~

從反對帶喵喵回家到愛不釋手 阿嬤「腳趾按摩」搔出祖孫情

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面