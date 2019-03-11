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她跟美洲豹自拍跨護欄被襲擊　動物園力挺：牠沒錯！不會安樂死

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▲▼ 。（圖／翻攝自Reddit）

▲女子手臂被美洲豹抓傷至鮮血直流。（圖／翻攝自Reddit）

國際中心／綜合報導

美國亞利桑那州一名30歲女子上周六（9日）到「世界野生動物園」（Wildlife World Zoo）參觀時，為了想和美洲豹自拍，於是跨越護欄、靠近鐵籠，沒想到卻被美洲豹狠抓前手臂至鮮血直流。事後，園方直言，這不是這隻美洲豹的錯，且「並沒有打算安樂死」。

據CNN報導，這起事件發生在利奇菲爾德公園鎮（Litchfield Park）世界野生動物園的傍晚6點45分左右，當時這名女子打算和一隻黑化症的美洲母豹自拍，於是跨越護欄、靠近鐵籠，而引發美洲豹怒火，並遭爪子襲擊。目擊者威爾克森（Adam Wilkerson）表示，那時他聽到有人大喊救命，於是趕緊過去幫忙，便看到這位女子靠在鐵籠上，手臂被美洲狠狠地抓著，母親為了分散美洲豹的注意力，向籠子裡扔了一個水瓶，美洲豹才放開了該女子。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Reddit）

▲這隻大約4、5歲的美洲豹是第二次襲擊越過護欄的遊客 。（圖／翻攝自Twitter／@Mr310KING）

動物園園方周六在推特上發布了一份聲明來解釋這次事件，「請明白我們為什麼要設置護欄，當遊客越過護欄時，就不是動物的錯了，讓我們為這家人祈禱。」園方也坦承，這隻大約4、5歲的美洲豹已經是第二次襲擊越過護欄的遊客，「但我們不會安樂死牠，因為這並不是牠的錯」。

威爾克森事後將影片發布至Reddit上，影片中該女躺在地上痛苦尖叫，還能清楚看見他的手臂上有幾處撕裂傷，鮮血也不停流下，不停地喊，「真的很痛」。對此，不少網友看了都直呼「簡直活該」，紛紛留言表示，「完全不同情這個笨蛋」、「不要耍白痴也不會受傷」、「我比較擔心動物，牠還好嗎」、「真是一個愚蠢的女人…」。
 

關鍵字： 野生動物美洲豹世界野生動物園Wildlife World ZooLitchfield Park北美要聞

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