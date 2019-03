她跟美洲豹自拍跨護欄被襲擊　動物園力挺：牠沒錯！不會安樂死

▲女子手臂被美洲豹抓傷至鮮血直流。(圖/翻攝自Reddit)



國際中心/綜合報導

美國亞利桑那州一名30歲女子上周六(9日)到「世界野生動物園」(Wildlife World Zoo)參觀時,為了想和美洲豹自拍,於是跨越護欄、靠近鐵籠,沒想到卻被美洲豹狠抓前手臂至鮮血直流。事後,園方直言,這不是這隻美洲豹的錯,且「並沒有打算安樂死」。

據CNN報導,這起事件發生在利奇菲爾德公園鎮(Litchfield Park)世界野生動物園的傍晚6點45分左右,當時這名女子打算和一隻黑化症的美洲母豹自拍,於是跨越護欄、靠近鐵籠,而引發美洲豹怒火,並遭爪子襲擊。目擊者威爾克森(Adam Wilkerson)表示,那時他聽到有人大喊救命,於是趕緊過去幫忙,便看到這位女子靠在鐵籠上,手臂被美洲狠狠地抓著,母親為了分散美洲豹的注意力,向籠子裡扔了一個水瓶,美洲豹才放開了該女子。

▲這隻大約4、5歲的美洲豹是第二次襲擊越過護欄的遊客 。(圖/翻攝自Twitter/@Mr310KING)



動物園園方周六在推特上發布了一份聲明來解釋這次事件,「請明白我們為什麼要設置護欄,當遊客越過護欄時,就不是動物的錯了,讓我們為這家人祈禱。」園方也坦承,這隻大約4、5歲的美洲豹已經是第二次襲擊越過護欄的遊客,「但我們不會安樂死牠,因為這並不是牠的錯」。

Please understand why barriers are put in place. Sending prayers to the family tonight. pic.twitter.com/2MPb8bXhwR