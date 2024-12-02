無償送養貓咪！他1個月後發現「領養人出價2200元轉賣」傻眼

▲領養人竟在一個月後將貓咪放到網路上賣。（圖／微博）

圖文／CTWANT

大陸一名網友近日在網路上發文抱怨，指出他無償將一隻貓咪送養給領養人。沒想到，才經過一個月，他竟發現對方將該隻貓咪出價放到網路上轉賣，讓他相當傻眼，直呼「林子大了什麼鳥都有。」

大陸一名網友日前在網路上發文抱怨，指出他將一隻貓，無償送養給領養人，在送養之前，對方也同意天天都會拍貓咪的照片回傳給他，並保證不會拋棄貓咪。

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沒想到，經過一個月後，該名網友發現，領養人竟在網路上發文，出價500元人民幣（約新台幣2200元）要將貓咪賣掉，讓網友氣得直呼「林子大了什麼鳥都有。」

貼文一出也引起網友熱議，紛紛留言表示「這種行為太令人氣憤了，領養不是買賣」、「狀態不好，眼神和姿勢很不對，趕緊要回來吧不然要死在他手裡」、「真是令人寒心，希望好心不再被踐踏」、「我也遇到這種情況了，順著網線把貓找回來了，相信這種惡毒的人會遭報應的」、「這是要把脖子勒死啊，這麼長這麼粗的繩子。小貓肯定被他虐待了，快要回來」。

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