民眾目擊「虎鯨戴死鮭魚帽」！專家笑：時隔37年重新流行

▲一隻虎鯨頭上頂著死掉的鮭魚（左圖），而距離上次有人觀測到此情景，已經是37年前（右圖）。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

美國華盛頓州西南部一處海灣，有人日前意外發現，一隻虎鯨的頭上戴著「奇怪的頭飾」，仔細一看，牠的頭上正頂著「死掉的鮭魚」，這讓捕捉到畫面的攝影師、研究人員都感到十分震驚。據悉，上一次有人觀測到「虎鯨戴鮭魚帽」，已經是37年前。

根據外媒《紐約郵報》（New York Post），事情發生在今年10月25日，人們在華盛頓州西南部普吉特海灣（Puget Sound），發現了戴著「鮭魚帽」的虎鯨。從相關照片顯示，這隻虎鯨將頭浮出水面，並把死掉的鮭魚頂在牠靠近氣孔的位置。

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對此，非營利組織「野生虎鯨」（Wild Orca）的科學與研究主任黛博拉（Deborah Giles）表示，時間追溯到1980年代，有人在普吉特海灣發現，一隻雌虎鯨的頭頂掛著死掉的鮭魚，「這種風潮像野火一樣在虎鯨群中蔓延開來」。

黛博拉說，在那隻雌虎鯨戴上「鮭魚帽」後，在接下來的5至6周內，牠的親友及另外2個虎鯨群都開始紛紛效仿，「就像今年的蝴蝶結時尚一樣，這股風潮來得快去得也快」。

研究人員也推測，根據虎鯨的相關目擊報告，由於河口系統中魚類數量過剩，「死鮭魚帽」時尚可能在虎鯨圈中「捲土重來」。

動物福利研究所的內奧米（Naomi Rose）則指出，追隨潮流是虎鯨的天性，尤其是對年幼的虎鯨來說，「除了讓自己開心之外，毫無目的地做某件事，是一件非常複雜的事情」。

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