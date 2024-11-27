麻將三缺一揪「邊境牧羊犬」補咖　神邏輯快速思考瘋狂胡牌

▲邊境牧羊犬打麻將。（圖／翻攝自小紅書／邊牧RR）



實習記者陳安榆／綜合報導

邊境是邊境，狗是狗！大陸四川省成都市邊境牧羊犬「軟軟」擁有神邏輯和高超的麻將技術，有次家中大人剛好要打麻將，沒想到缺了一位，於是突發奇想讓軟軟上桌一起打，想不到牠的牌技超級好，甚至會思考後再出牌，連連胡牌讓人不得不懷疑，這難道不是靠運氣，而是真的靠實力。

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▲軟軟都會認真思考。（圖／翻攝自小紅書／邊牧RR）



小紅書上有一名寵物博主「邊牧RR」，經常紀錄自家狗狗的日常。這天麻將桌上居然坐著「三人一狗」，雖然麻將規則在各個地區都有所不同，但是總歸都是需要經過思考才能取勝的遊戲，而軟軟幾乎都能胡牌。大家常開玩笑，說邊境牧羊犬聰明的程度根本不像是小狗，這次軟軟散發出的智力魅力讓人不得不佩服，邊境的智商真的很高。

▲等待時還打哈欠，像在說「你們打快點」，十分聰明。（圖／翻攝自小紅書／邊牧RR）



影片發佈後高達5.3萬按讚，網友紛紛留言「發現軟軟的牌品不太好，被碰牌就會生氣」、「感覺都比我會打」、「真的不是看對面主人的指令才出牌嗎」、「如果這是真的，簡直佩服的五體投地」、「我家狗好像只會吃」，有人誇讚軟軟的實力，不過也有些人發出質疑，懷疑是飼主們提前訓練好配合，一切都只是擺拍。