「長鼻浣熊」雙手搖晃垂掛漏食球　保育員從貓玩具得到靈感

▲長鼻浣熊利用雙手搖晃漏食球，讓裡面的零食掉出來。（圖／翻攝自Facebook／新竹市立動物園）



實習記者陳安榆／綜合報導

新竹市立動物園長鼻浣熊站起來用雙手抱著球球搖晃，急著想吃裡頭的飼料。保育員利用有洞的塑膠空殼做成「扭蛋漏食球」，見到浣熊們迫不及待玩耍，甚至試圖把洞口撐大，耍小聰明的模樣讓他們會心一笑，也慶幸浣熊們喜歡這個玩具。

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▲長鼻浣熊一發現新玩具，就迫不急待地用長長的鼻子先聞聞看。（圖／翻攝自Facebook／新竹市立動物園）



動物園官方在臉書分享貼文，受到貓咪的玩具「不倒翁餵食球」啟發，想到可以給長鼻浣熊坐玩具，便利用常見的扭蛋殼和細繩製作，和貓貓不同的是，玩具不是放在地上而是掛在高處，讓浣熊們撥動球體，使裡頭的零食可以順利掉出來。扭蛋玩具不只成功延長浣熊們的進食的時間，也讓日常生活變得更加充實，簡單又耐玩，還能增加動物行為的豐富化。

▲長鼻浣熊來自南美，是日行性動物，剛好與北美浣熊相反。（圖／翻攝自新竹市立動物園官網）



長鼻浣熊來自南美，雜食性，以水果、昆蟲及小鼠為食，擁有瘦長且微微上翹的鼻子，嗅覺靈敏，能自由轉動並掘土覓食，可以彎曲60度。善於爬樹及游泳，大部分都會在樹上活動，並在樹洞內築巢，白天活動明顯，晚上則會休息，作息方面與「戴小偷面罩」的北美浣熊恰恰相反。