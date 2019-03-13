隱藏驚喜包！凍齡汪「4個月→2歲長一樣」　網驚：笑容超可愛

▲米克斯從4個月開始凍齡！（圖／網友Meichun Wu授權提供）

寵物小組／綜合報導

養米克斯就像獲得驚喜包，永遠不知道牠下一個時期會長怎樣，但這名飼主卻獲得隱藏版驚喜！家裡的愛犬「菲菲」從4個月開始臉部凍齡，不僅長相和花色從小到大相同，就連笑容都一樣燦爛，讓人一眼就能認出是同一隻狗，讓網友忍不住驚呼，「這包沒有詐騙 只有一樣可愛！」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲菲菲是從海邊撿回來的浪浪。

組圖照片中，右圖的菲菲年幼時就有對大耳朵，奶油色的毛髮，頭上有個M字的美人尖，笑起來天真可愛；而左圖的牠年滿2歲，除了抽高和頭上的美人尖加深之外，身體的花紋基本上沒變，就連拍照時的微笑角度都一樣，仔細看長相還神似迪士尼裡面的「達菲熊」，萌度破表。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲馬麻說，菲菲除了抽高變壯，其餘的外型特徵幾乎都和小時候一樣。



菲菲臉上掛著純真快樂的笑容，其實牠有過一段辛苦的過往。馬麻Meichun Wu分享，菲菲是從海邊撿回來的幼犬，當時牠3個多月，「帶回家之後發現發現牠一直昏睡，又血便，所以帶去醫院血檢，驗出有小焦蟲與犬血巴東體症，治療了大概4個月，又因跳躍姿勢不正確，後腿生長板骨折導致現在後腿變型。」幸好在家人們的細心照料下已經康復，只是菲菲不適合快跑與急速的跳躍。

▲菲菲內心也有文青的一面。



許多網友看完狗狗的凍齡照紛紛留言驚呼，「娃娃臉真可愛」、「沒變耶！只有抽高」、「怎麼有看到阿兩的感覺XD」、「好漂亮的臉」、「從小到大都一樣可愛」、「表情都一樣天真」、「感覺凍齡了呀...只差毛色澤順亮」、「難得看到小時候跟長大都沒變的毛孩耶」。

▲菲菲現在已經是全家人的心肝寶貝。