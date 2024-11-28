倉鼠搭「鼠球」逛校園全被監視器錄下　網笑：逃課追求自由

實習記者陳安榆／綜合報導

倉鼠Lilo是一隻班級寵物，這天牠被放在鼠球內在教室裡放風，沒想到門居然沒關好，Lilo馬上把握機會，往學校走廊狂衝，直到有人發現了牠的蹤影，才把牠抓回給老師，虛驚一場也讓大家直呼牠擁有自由的靈魂。

▲學生都愛牠，常常將牠呵護在手中。（圖／翻攝自TikTok／@fulchersclasspets）



學校老師Samantha Fulcher在班級飼養倉鼠Lilo，獲得許多學生喜愛，儘管Lilo擁有溫暖的窩和足夠的活動空間，但是牠仍然不滿足於現狀，有天逮到機會，就偷跑出教室「逃課」，跑了一陣子後才被抓回。學校經理發現這件事後並沒有感到不悅，反而覺得好笑又可愛，甚至還將監視器畫面製作成合集，讓Lilo成為校內風雲人物。

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▲Lilo仍然嚮往自由，不過也讓學生感受到「愛」。（圖／翻攝自TikTok／@fulchersclasspets）



Samantha Fulcher在決定飼養倉鼠時，就是希望讓學生們能愛上這些幼小的生命，如今Lilo也成功的治癒許多人的心靈。影片發出後高達650萬觀看，網友紛紛留言「熟悉路線，看來不是第一次了」、「牠走的路線完全沒人阻擋，反而都停下來看牠」、「高喊自由的倉鼠！」、「抓回去後應該會睡得很好，跑那麼遠」，Lilo做自己的模樣讓大家融化。

▲倉鼠Lilo趁著教室門沒關，偷偷「逃課」。（圖／翻攝自TikTok／@fulchersclasspets）

