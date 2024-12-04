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首次同時野放！2隻台灣黑熊經鳴笛驅離　重返山林

▲▼架設引導布，遮住周邊環境避免黑熊盲目亂竄，達古阿里、阿里曼．西肯先後奔返山林。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲架設引導布，遮住周邊環境避免黑熊盲目亂竄，達古阿里、阿里曼．西肯先後奔返山林。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署於3月22日再救傷的黑熊 Da qu-ali（達古阿里），及11月7日於石平滋擾雞舍遭分署捕捉的黑熊Aziman Siking（阿里曼．西肯）4日在花蓮分署、野灣獸醫院、野聲環境生態有限公司及在地族人的祝福下野放重返山林，接下來花蓮分署會緊密追蹤兩隻熊的行蹤，在確保不會滋擾部落的前提下，期待雙熊能悠遊於原生環境。
 
 達古阿里是林業保育署花蓮分署於去年7月救傷、11月野放的台灣黑熊，但今年3月因為再度接近部落而受困陷阱，經社區黑熊巡守隊發現並通報救援，經過8個多月照養、野訓後，癒後狀況良好，且依據野灣團隊獸醫師評估已達可野放標準。另今年在石平捕捉到滋擾雞舍的黑熊「阿里曼．西肯」，經檢查屬健康個體，分署與專家評估給予負面制約後，應可嘗試野放，因而決定同時野放這兩隻黑熊。

▲▼架設引導布，遮住周邊環境避免黑熊盲目亂竄，達古阿里、阿里曼．西肯先後奔返山林。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）
 
此次野放先由清水部落頭目何成忠帶領進行祈福及命名儀式，將石平黑熊以布農族大分事件的靈魂人物「阿里曼．西肯」命名，期待牠能根除滋擾部落的習慣，轉變成為一隻敏捷聰慧的黑熊，縱橫山林，且與部落族人和平共處。
 
 野放行動由花蓮分署、野灣團隊、野聲環境生態有限公司，以及部落族人代表共29人共同參與，為確保兩隻黑熊都能順利回到野外，花蓮分署先將「阿里曼．西肯」載運到野放平台，當籠門緩緩開啓，「阿里曼．西肯」在眾人鳴笛、強烈聲響、驅離槍驅離後逃離現場，隨即迅速消失在森林裡。30分鐘後「達古阿里」也在眾人驅離後，快速跑回歸到牠闊別8個月的原始森林。

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▲▼架設引導布，遮住周邊環境避免黑熊盲目亂竄，達古阿里、阿里曼．西肯先後奔返山林。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲清水部落頭目帶領進行祈福及命名儀式，期待黑熊部落族人和平共處。

首次先後野放兩隻黑熊，花蓮分署在野放前先拜訪清水、卓樂、南安及石平部落多位重要意見領袖初步瞭解族人想法，接著於清水聚會所召開說明會，向周遭部落族人們說明黑熊野放後，花蓮分署會持續透過衛星發報器追蹤黑熊移動軌跡，並會在部落周邊設置電子圍籬，只要黑熊靠近，將進行相關警戒或驅離等因應措施，以確保人熊安全。
 
部落族人針對黑熊野放提出許多疑問，包括因害怕黑熊不敢到農地工作、黑熊是否可以移到其他地方野放等。花蓮分署說明，自2021年起的調查顯示，卓溪山村周邊已是黑熊的密集活動範圍，只要加強防熊措施，如妥善收納廚餘、飼料、農藥或肥料等，即可避免吸引黑熊靠近。花蓮分署允諾玉里工作站將會與部落族人站同在一陣線，積極巡護與宣導，並主動協助擔心的族人做好防熊準備。

▲▼架設引導布，遮住周邊環境避免黑熊盲目亂竄，達古阿里、阿里曼．西肯先後奔返山林。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

協助防範黑熊滋擾而臨時成軍的「石平巡守隊」成員現場也提出，願意接納黑熊野放在石平附近，相信族人有充足的智慧及勇氣與黑熊和平共處。同為石平部落族人的卓溪鄉民代表會李桂英主席也表示信賴林業保育署會把部落居民的安全擺在第一，相信花蓮分署會確實掌握黑熊動向，不會讓黑熊影響部落生活。在花蓮分署詳細說明下，部落族人放下心中擔憂，願意支持黑熊在遠離部落的林道上野放。

▲▼架設引導布，遮住周邊環境避免黑熊盲目亂竄，達古阿里、阿里曼．西肯先後奔返山林。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）
 
花蓮分署表示，依據前兩次的野放經驗，此次也優化野放程序，包括於野放處架設引導布，遮住周邊環境避免黑熊盲目亂竄，現場人員並手持鎮暴盾牌以提升安全。
 
 此外，為避免養雞場再次受到黑熊入侵，花蓮分署正與專家研究於養雞場周邊架設電圍籬，並增加結合AI影像判識的警示裝置，於黑熊出現時立即發出警報聲響驅趕，並即時通報雞農。
 
 花蓮分署也再次呼籲，民眾如發現黑熊滋擾或受困，請立即通報花蓮分署0800-057-930、林業保育署24小時通報專線0800-000-930。
 

關鍵字： 首次野放台灣黑熊達古阿里阿里曼．西肯鳴槍驅離山林

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